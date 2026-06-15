Is de Ferrari Luce in het echt wel te pruimen?

We zijn enkele weken na de onthulling en de elektrische Ferrari Luce laat zich inmiddels zien op straat.

Kijk, fan van de Luce ga ik nooit worden. Want ik vind het een hondslelijk ontwerp. Maar misschien denk jij daar wel heel anders over. Dat lees ik graag in de comments. Wat nooit helpt bij een autopresentatie zijn gelikte studioplaatjes. Rauwe beelden van de straat geven een veel betere indruk. Dat moment is nu hier.

Ferrari is namelijk begonnen met het produceren van marketingbeelden van de Luce. Dat hoeft niet meer zo geheimzinnig nu het model gepresenteerd is. Daardoor is de elektrische auto open en bloot gespot in de straten van San Francisco. Ook wel weer grappig. In plaats van Toscane of een mooie kustplaats kiest Ferrari voor de Bay Area om content te schieten van de Luce. Precies de omgeving waar Luce-klanten zich gaan bevinden.

Klaar voor Silicon Valley

De Ferrari Luce is namelijk niet gericht op petrolheads zoals jij en ik, maar op de rijke techies in Californië. Die vinden een luxe EV zoals een Lucid of een Rivian helemaal dope. Dat er nu een elektrische auto komt met een Ferrari-badge is precies waar deze groep wél blij van wordt.

Op de beurs weet Ferrari nog nauwelijks te herstellen van de lancering van het model. Het Italiaanse merk zal er behoorlijk wat moeten slijten om de geïncasseerde klappen op te vangen. Maar dat zien we over een tijd wel als de verkoopcijfers bekend worden.

Met de rauwe beelden in SF krijgen we zo een eerste, ongefilterde indruk van de elektrische Ferrari. Gespoten in de babyblauwe kleur, blijft het een aparte gewaarwording. In een donkere kleur oogt de EV al een stuk anders, dan worden de rare vormen veel meer gemaskeerd. Eens kijken hoeveel klanten daadwerkelijk durven te kiezen voor een blauwe, rode of gele Luce. Ik gok dat een groot deel toch kiest voor zwart, grijs of een andere donkere tint.

De Ferrari Luce in het echt. Roept u maar, rauwe beelden, rauwe mening. Vinden we leuk.

Fotocredit: intrigued_alligator via Reddit

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