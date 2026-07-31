Ferrari verkoopt ‘uitverkocht’ verhaal rond Luce

De controverse rond de Ferrari Luce is enigszins gaan liggen en het marketingapparaat in Maranello doet er alles aan om ons te doen geloven dat het écht een succes is. Maar dat is onzin.

Wie verder kijkt dan wat praatjes en feiten op tafel legt kan niet anders concluderen dat het een voorzichtig succesje is. CEO Benedetto Vigna meldt trots dat de Ferrari Luce is uitverkocht. Sterker nog, de orderboeken voor heel 2027 zouden gevuld zijn. Maar dat is geen nieuws. Uw auteur meldde u in november 2025 al dat de orderboeken van Ferrari tot de nok gevuld zijn in 2027.

Uitverkocht. Klinkt goed!

Toen was de Ferrari Luce nog niet aangekondigd. Inmiddels wel en met de onthulling werd al duidelijk dat de Italianen de productiekraan niet helemaal open gingen zetten. Rond de 500 á 600 stuks per jaar en daarmee basta. Het Rolex-principe. Schaarste creëren op papier om zo de mensch doen geloven dat het exclusief is. Geen wonder dat de Ferrari Luce is uitverkocht. Als het Italiaanse merk een zetpil op de markt brengt met het Ferrari-logo zou deze ook met 500 stuks zo uitverkocht zijn. Of wacht.

Tegen 2030 wil Ferrari er in totaal zo’n 2.500 bouwen. Dat zijn vrij lage productieaantallen en daarmee speelt het merk op safe. Die paar duizend stuks slijten ze wel en zo voorkomen ze dat het een flop wordt. Diezelfde paar duizend eigenaren krijgen vervolgens het gevoel iets exclusiefs te rijden, dus voelen die zich helemaal de pimp met de Luce.

De vraag lijkt sterk uit China te komen. Daar zou een eerste batch van 88 auto’s razendsnel zijn verkocht. Dat is ook niet zo heel gek. Als rijke Chinees het nieuwste speeltje uit Maranello hebben, dan doe je mee. Al zat er een tractormotor in. Diezelfde sociale gekkigheid speelt in landen als de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Dankzij de komst van sociale media is Europa er net zo gevoelig voor. Met name jonge vermogenden met flashy Instagram-profielen.

Dus ja, de Ferrari Luce is ‘uitverkocht’. Maar dat zegt vooral iets over hoe goed Ferrari is in het verkopen van schaarste, niet per se over massale vraag. Uiteindelijk blijft het een zorgvuldig geregisseerd spelletje: weinig bouwen, veel vragen en ondertussen doen alsof iedereen er eentje wil. Het werkt en dat is nu eenmaal hoe het in elkaar steekt. Over tot de orde van de dag.

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