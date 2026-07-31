Ferrari onthult twee auto's in 2026 en een plan om uitstoot te verlagen

Wat betreft shock-factor heeft Ferrari dé onthulling van 2026 al gehad. Met de 12Cilindri Manuale heeft het merk ook iets bijzonders kunnen onthullen, maar ook niet volledig vrij van controverse. Daar komen nog twee modellen bij die redelijk voorspelbaar zijn, naast een plan om uitstoot te drukken.

Op een meeting voor aandeelhouders, gedeeld door Motor1, meldt CEO Benedetto Vigna dat er nog twee modellen bij komen voor 2026. Wat dat is, dat wordt niet gedeeld. Maar je kan een gok wagen gezien de line-up zoals 'ie nu is.

De eerste lijkt de Ferrari F80 Aperta (of andere cabrioterm) te worden. Net zoals de LaFerrari heeft het merk de intentie om ook diens opvolger dakloos te maken. Naar verwachting wordt dat allemaal niet radicaal anders dan de dichte versie, dus wederom met ruim 1.200 pk alleen dan de wind die door je haren vliegt.

De andere onthulling zou ook een variatie worden van een model dat we al kennen: de Ferrari 12Cilindri 'VS'. Eigenlijk is dit wat we hadden verwacht dat de Manuale zou gaan worden, maar die biedt -behalve de handbak- niks extra's ten opzichte van de normale 12C. VS voor Versione Speciale is de 12Cilindri-versie van de 812 Competizione, F12tdf en 599 GTO. Ook hier is het altijd maar de vraag hoe die gaat heten en natuurlijk hoe Ferrari nog extra vermogen uit de 6.5 liter V12 gaat extraheren.

Inzet op biobrandstof

Ook maakt Vigna duidelijk dat de Luce en EV-aandrijving niet de enige manier is om te zorgen voor lagere uitstoot bij Ferrari. Ook al wordt het nog niet concreter dan het benoemen ervan: Ferrari wil zich gaan wagen aan biobrandstoffen. Synthetische brandstoffen zijn natuurlijk al langer een idee omdat het in theorie ervoor zorgt dat de benzinemotor zoals we hem kennen kan overleven zonder smerige uitstoot. Verder dan auto's op brandstoffen als CNG is het echter nog niet gekomen, grootschalig dan.

Uiteraard past dat bij de strategie van Ferrari om de brandstofmotor nog even in levend te houden. Ze houden dapper vast aan de V12 in de 12Cilindri en de V8 met elektropower in de 849 Testarossa, maar dat sprookje is tot op zekere hoogte eindig des te meer de EU de broekriem aantrekt. Er moet een plan komen.

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