Dieven stelen Ferrari Purosangue en niemand had het door

Een hedendaagse Ferrari stelen. Je moet het maar durven. Moderne beveiligingssystemen maken het niet eenvoudig om zomaar met een supercar weg te rijden. Laat staan het alarm dat gaat loeien als je met de auto knoeit. Toch hebben dieven in Italië een manier gevonden om een Ferrari Purosangue buit te maken.

De toch wel bizarre diefstal vond plaats in de nacht van 15 oktober in Capaccio-Paestum, een plaats in de Italiaanse provincie Salerno. Een ondernemer had zijn Ferrari Purosangue geparkeerd bij restaurant Marechiaro. Toen hij de volgende ochtend terugkwam, bleek zijn exclusieve SUV verdwenen. Daarover berichten Italiaanse media.

Volgens de eerste reconstructie van de gebeurtenissen forceerden de dieven het toegangshek om bij de auto te komen. Vervolgens gebruikten ze een takelwagen om de Ferrari op te laden en mee te nemen. De V12 hoefde daarvoor niet gestart te worden, wat aanzienlijk scheelt in geluid. Toch gaat vaak het alarm af, maar niemand heeft blijkbaar iets gezien of gehoord.

Hoeveel daders bij de actie betrokken waren en hoelang ze precies bezig zijn geweest, is nog niet bekend. De Italiaanse politie onderzoekt de zaak en bekijkt onder meer camerabeelden uit de omgeving. Ook wordt onderzocht waar de gebruikte takelwagen vandaan kwam en welke route de dieven na de diefstal hebben genomen.

Diefstal op bestelling?

Dat de criminelen juist deze Ferrari hebben uitgekozen, is mogelijk geen toeval. De Italiaanse politie houdt rekening met de mogelijkheid dat de diefstal in opdracht is uitgevoerd. De dieven hebben de auto wel, maar niet de sleutels of de originele papieren. De handel zal vermoedelijk dan ook in het criminele circuit plaatsvinden.

De politie onderzoekt nog of de auto mogelijk in een garage of loods in de buurt is ondergebracht. Dat zou een tijdelijke schuilplaats kunnen zijn voordat de dieven proberen de auto verder te transporteren. Het is nadrukkelijk een scenario, want over de verblijfplaats van de Ferrari is nog niets bevestigd.

Kortom, de politie staat met lege handen. Toch wel bijzonder. Een takelwagen met een Ferrari Purosangue valt echt wel op. Maar omdat de dieven in de holst van de nacht te werk gingen zijn er waarschijnlijk nauwelijks getuigen. Lullig voor de eigenaar, die zijn V12-speeltje nu moet missen.