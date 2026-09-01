Prachtig: Ferrari rijdt dit weekend met een Schumacher-kleurstelling

Dit weekend wordt de GP van Italië verreden. Ferrari verschijnt aan de start van de thuisrace met deze speciale kleurstelling ter ere van F1-legende Michael Schumacher.

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Schumi tekende bij Ferrari en twintig jaar geleden dat hij op het circuit van Monza zijn iconische overwinning pakte en emotioneel zijn (eerste) afscheid van de Formule 1 aankondigde. Reden genoeg voor de Scuderia om terug te grijpen op de gouden F1-jaren van de zevenvoudig wereldkampioen.

Eerst Ferrari-jaar van Schumacher

In 1996 kwam de Duitser als tweevoudig F1-kampioen over van Benetton. Wat hij bij Ferrari aantrof, was geen warm bad. Zijn auto, de Ferrari F310, was een draak van een auto en was niet opgewassen tegen de briljante Williams FW18 van Hill en Villeneuve. Toch refereert Ferrari in 2026 aan die vreselijke F1-auto. Toch wist Schumacher er een ongeëvenaarde prestatie mee neer te zetten in de verregende GP van Spanje van dat jaar.













De SF-26 van Hamilton en Leclerc krijgt het kenmerkende fellere rood gecombineerd met zwarte voor- en achtervleugels. De moderne velgen krijgen voor de gelegenheid een vleugje goud, een directe verwijzing naar de BBS-wielen onder Schumacher's eerste rode racewagen. Op de neus zien we de sterren van het helmdesign van de Duitse kampioen, die in zijn laatste seizoen zeven sterren op een rode achtergrond had - een ster per kampioenschap.

Ben je nou dit weekend in Monza? Dan kun je de F310 uit 1996 zien, maar ook een van de dominantste Ferrari’s van Schumacher, de F2002. Deze laatste F1-auto met jankende V10 zal ook op het circuit worden gebruikt door niemand minder dan Sebastian Vettel. Genieten!

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