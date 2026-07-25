De euro's zijn goed besteed bij deze Tailor Made Ferrari

Een Ferrari SF90 XX Spider is op zichzelf al een statement. En als je dan toch al een waanzinnig bijzondere Ferrari koopt, dan kan het Tailor Made-programma er ook wel bij.

Ferrari is zo trots op dit door een cliënt samengestelde exemplaar, dat ze op sociale media enkele foto’s van het beest hebben gedeeld. Zo kunnen we virtueel meegenieten van het schouwspel. Ik heb ‘, liever thuis in de garage staan om er echt naar te kijken, maar oke. Ik kan hier mee leven.

Tailor Made configuratie

De basis is een matte Nero Galaxy lak, doorbroken door felle Blazing Yellow accenten. Die combinatie komt als een lijnenspel terug in het ontwerp van de auto. Van de luchtinlaten in de voorklep, via de Nero DS-spoiler, tot aan de zijskirts zie je een donkere band met gele hoogtepunten. Op de achterspoiler komt het Blazing Yellow-logo ook weer terug. Binnenin zet die tweekleurige aanpak zich voort met asymmetrische stoelen, uitgevoerd in zwart en Giallo Modena, beide in Alcantara. Het blijft leuk om de stoelen apart van elkaar in een ander kleurtje te kiezen.

De SF90 XX Spider is de meest extreme, open uitvoering die Ferrari op basis van de SF90 bouwt. Het was het ultieme afscheid van dit model, inmiddels opgevolgd door de 849 Testarossa.

De 4.0 liter V8 met twee turbo's werkt samen met drie elektromotoren tot een gecombineerd systeemvermogen van 1.030 pk. Dat is goed voor een sprint van 0 naar 100 km/u in 2,3 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Ferrari gaf de XX-versie een vaste achtervleugel en aangescherpte aerodynamica, waarmee de supercar twee keer zoveel downforce genereert als de reguliere SF90 Spider.

Een SF90 XX Spider begint al niet bepaald laag geprijsd. Zodra je een paar opties aanvinkt koers je al snel richting de miljoen euro. Stap je vervolgens het Tailor Made-traject in, zoals bij dit exemplaar, dan kan de rekening nog eens flink verder oplopen. Een ton boven de oorspronkelijke prijs is bij zo'n volledig gepersonaliseerd project kinderspel. Hier staat een gloednieuwe Ferrari waar je gerust vanuit mag gaan dat de eigenaar meer dan een miljoen euro heeft moeten achterlaten in Maranello om de sleutels te krijgen. Maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen.

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