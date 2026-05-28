Ferrari doet noodgreep na de elektrische Luce: een nieuwe V12 met handbak!

Zo’n sterk merk als Ferrari moet een tegenslag als die van het ontvangst van de elektrische Luce wel te boven kunnen komen toch? Zeker wanneer de Italiaanse autofabrikant de kant op gaat waar het volgens de geluiden in de wandelgangen heen gaat. En nee, dat zijn niet meer Apple-auto’s of EV’s.

Volgens bronnen van The Supercar Blog gaat Ferrari iets doen dat het merk al bijna twintig jaar niet meer heeft gedaan: een Ferrari V12 voorzien van een handbak! Er zou een exclusieve handgeschakelde versie komen van de Ferrari 12Cilindri. De standaard automaat met acht verzetten wordt ingeruild voor een pook met open schakelpatroon. Alleen de allertrouwste Ferrari-klanten krijgen de mogelijkheid om er eentje te kopen.

Het is nog even wachten of dit gerucht ook echt waar is of niet. Er zit best wat detail in het verhaal, wat het al een stuk geloofwaardiger maakt. We hebben bijvoorbeeld ook de presentatiedatum. Ferrari laat de handgeschakelde 12Cilindri voor het eerst zien bij het Ferrari Cavalcade Classiche-evenement van 29 juni tot en met 6 juli dat begint in Venetië. Ook dan is de auto alleen bestemd voor de ogen van de belangrijkste mensen uit het klantenbestand. Later, ergens in juli, mag de rest van de wereldbevolking de 12Cilindri met handbak aanschouwen.

Laatste Ferrari-V12 met handbak

Voor de meest recente Ferrari met V12-motor en transmissie waarbij je zelf moet roeren, moeten we terug naar 2007. Toen schiep Ferrari de 599 GTB Fiorano. Standaard kwam deze auto met een automaat, maar voor dertig gelukkige kopers was er een zestraps handbak beschikbaar. Vorig jaar werd de állerlaatste 599 GTB met handbak nog geveild .

