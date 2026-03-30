Ferrari stopt stekker in V12

Ferrari en de V12 horen een beetje bij elkaar zoals een pasta en Parmezaan. Maar in Maranello hebben ze nu een patent bedacht waar zelfs de grootste liefhebber slecht van slaapt. De Italianen hebben namelijk een V12 ontwikkeld die eigenlijk… geen V12 meer is. Wat?

Twee zes-in-lijn motoren

Ergens is de gedachtegang logisch. In plaats van één blok met twaalf cilinders te maken, zoals het hoort, kiest Ferrari voor twee aparte zescilinders. Elk met een eigen krukas, volledig onafhankelijk van elkaar. Interessant? Misschien. Vreemd? Ja.

Die twee blokken staan in een soort V-opstelling, of eigenlijk meer een Y-vorm, en kunnen zelfs op verschillende toerentallen draaien. Waarom dat handig is? Meer vrijheid in packaging. De motor wordt namelijk breder aan de voorkant en smaller naar achteren, en dat sluit weer beter aan bij de vorm van een supercar. En dat betekent weer voordelen voor aerodynamica en gewichtsverdeling etc.









Aandrijving? Nee joh

Nu komt het echt interessante deel. Of pijnlijk, het ligt er een beetje aan hoe puristisch je bent. Deze V12 drijft namelijk helemaal geen wielen aan. Nul. Nada. Noppes. Je voelt hem al aankomen.

De twee verbrandingsmotoren werken puur als generatoren en wekken dus geen kippenvel, maar elektriciteit op. Die stroom gaat vervolgens naar elektromotoren die de auto aandrijven. Kortom: technisch gezien zit je gewoon in de zoveelste auto met een range extender. Ja, dat moet je even laten bezinken.

Nep schakelen, echt debat

Ferrari probeert de pijn een beetje te verzachten met softwaretrucjes. Zo zou het systeem een soort 'virtuele versnellingsbak' krijgen en kunnen ze het motorgeluid manipuleren voor een sportieve beleving. Met andere woorden: je krijgt dus nog steeds herrie en schakelmomenten, alleen zijn deze er eigenlijk een beetje voor (pasta)saus.

Of dat genoeg is voor de gemiddelde Ferrari-purist? Dat is een ander verhaal. Want hoe slim dit technisch ook is, het idee dat je V12 alleen nog stroom opwekt voelt voor sommigen toch een beetje als heiligschennis. Voor ondergetekende in ieder geval wel.

Goed, Ferrari laat hiermee zien dat ze de V12 niet zomaar willen opgeven, maar of dit nou echt de oplossing is? Gelukkig is het een patent, en we weten allemaal wat er met de meeste patenten gebeurt.