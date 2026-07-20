Ferrari SUV is "een van de meeste geliefde auto’s ter wereld”

'Als ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter', toch? In dat geval gaat het erg lekker in Maranello. Ferrari wist weinig vrienden te maken met de elektrische Luce . Toch ziet het hoofd van de marketingafdeling van het bekendste automerk ter wereld, de kritiek op de EV niet direct als iets slechtst. Hij verwijst daarnaar op bijzondere wijze naar een andere controversiële Ferrari, de Purosangue .

Het hoofd-marketing van Ferrari is Emanuele Carando. De Italiaan geeft een inkijkje in de verwachtingen van Ferrari bij de bekendmaking van de Luce. Hij verwijst daarbij naar de Purosangue. “Dit [een presentatie met veel negatieve reacties] is al eens eerder gebeurd. Weet je nog toen we de Purosangue vier jaar geleden presenteerden? De grootte was niet hetzelfde, maar we kregen veel reacties over Enzo Ferrari die in zijn graf lag te rollen.’’ Op zich niet onbegrijpelijk bij zo’n onconventionele Ferrari.

Vervolgens meent Carando: “Ik denk dat nu de Purosangue waarschijnlijk een van de meest geliefde auto’s ter wereld is.’’ Hahaha. Vergeet de RS6, vergeet de M2 of de 911: de Ferrari Purosangue staat ergens bovenaan de meest geliefde auto’s op deze aardkloot. Ik dacht het niet. Ja, hij verkoopt goed, maar geliefd is echt wel wat anders.

Hoe ging Ferrari om met de kritiek op de Luce?

Carando geeft toe dat zijn team “een sterke, polariserende reactie’’ verwachtte, “maar de grootte ervan hadden we niet verwacht”. Hoe kijk je als marketingbaas dan terug op de presentatie van de EV? Carando: “Als marketingdirecteur ben ik erg tevreden. Ferrari is zo’n geliefd merk dat bij iedereen hoort en iedereen mag er iets van vinden. Toch wanneer je iets nieuws ontwikkelt, schrikt de nieuwigheid mensen af”.

Volgens de marketeer heeft Ferrari het juiste gedaan. Ze hadden zich er volgens Carando veel makkelijker kunnen maken: “‘We hadden de Purosangue kunnen pakken, de twaalfcilinder eruit kunnen halen en er een batterij en elektriciteit in stoppen, maar wij dachten dat dat niet de juiste beslissing zou zijn geweest.” Was dat beter geweest denk jij?

Hoofdfoto: Ferrari Purosangue gespot door tdvphotography

Bron: CarExpert

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover