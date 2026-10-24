Ferrari van bijna half miljoen crasht tegen verkeersbord

Zo'n supercar vraagt op bepaalde momenten iets meer finesse van de bestuurder dan je misschien zou verwachten. Zeker als het nat en koud is. In dat geval kunnen berm en verkeersborden ineens heel snel, heel dichtbij komen. Zo dichtbij dat je een half miljoen euro aan puin kunt rijden.

Bovenstaande gebeurden vannacht rond 01:00 op de N271 in Malden. De eigenaar van een Ferrari 296 GTB kreeg werd even geconfronteerd met het feit dat een auto met 830 pk en 740 Nm uit een dubbel geblazen drieliter V6 toch best een hand vol kan zijn als het asfalt nat is. De auto vloog, vermoedelijk door aquaplaning, van de weg, ramde een verkeersbord en kwam tot stilstand in de berm met de nodige schade aan de rechtervoorkant en de deur.

















Adrenaline en een reparatiefactuur

De auto, die een cataloguswaarde van 444.845 euro zou hebben, is door een berger uit de blubber getrokken en afgevoerd. De bestuurder kwam er met een verhoogde hoeveelheid adrenaline in z'n bloed vanaf. Er zijn geen gewonden gemeld. Op de Ferrari na dan. Hoeveel het gaat kosten om die weer op te lappen, is niet duidelijk. Goedkoop zal het in ieder geval niet zijn.

Of we hier te maken hebben met een gecrashte Lil' Kleine? Dat weten we niet. Het zou zomaar kunnen, want ook de kleine man heeft een zwarte 296 GTB met dezelfde velgen...

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