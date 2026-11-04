Goed nieuws: het gaat fantastisch bij Ferrari!

In deze tijden waarin we vaker negatief dan positief nieuws hebben over de stand van zaken bij autofabrikanten is het ook weleens lekker om een hele positieve casus te behandelen. Zeker wanneer het gaat om een alom geliefd merk als Ferrari.

De entiteit uit Maranello heeft het misschien wat lastig met zijn Formule 1-coureurs , maar met de autoverkoop gaat het geweldig. Ferrari heeft de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2026 bekendgemaakt en de cijfers zijn verpletterend.

De omzet en winst

In het derde kwartaal van 2026 steeg de netto-omzet van Ferrari met 7 procent naar 1,9 miljard euro. De operationele winst (EBIT, oftewel Earnings Before Interest and Taxes - de winst die overblijft vóór aftrek van rente en belastingen) schoot met 12 procent omhoog naar 563 miljoen. Dat betekent dat Ferrari een EBIT-marge van 29,7 procent neerzet. Ferrari houdt van elke 100 euro die binnenkomt vrijwel 30 euro puur als operationele winst over. Ter vergelijking: BMW heeft nu een EBIT-marge van -0,5 tot 0,5 procent.

Daarnaast steeg het geld dat daadwerkelijk onder de streep overblijft uit de autohandel na alle operationele uitgaven en investeringen (vrije kasstroom) met 43 procent naar 567 miljoen euro. Omdat het geld sneller binnenstroomt dan verwacht, heeft Ferrari CEO Benedetto Vigna de verwachtingen voor heel 2026 opnieuw naar boven bijgesteld. Ferrari verwacht een jaaromzet van 7,65 miljard (was 7,6 miljard) en een brutobedrijfsresultaat van meer dan 3 miljard euro.

Waarom is Ferrari weer succesvol?

Hoe krijgt Ferrari dit voor elkaar? Nou, niet omdat het meer auto’s verkocht. In het derde kwartaal daalden de leveringen licht (3.368 auto's tegenover 3.401 in Q3 2025). De succesformule is tweeledig: een extreem dure productmix en personalisatie. De eerste leveringen van de nieuwe F80-hypercar zijn begonnen. Met een prijskaartje van meerdere miljoenen per stuk krikt de F80 de omzet en marges flink op.

Andere modellen doen het ook goed. De leveringen van de Amalfi, 296 Speciale, 12Cilindri Spider en de Purosangue lieten allemaal een stijging zien terwijl ook de eerste 849 Testarossa Spiders zijn uitgeleverd. De algehele verkoopdaling komt dan weer door de uitfasering van de Roma Spider, 296 GTS en de SF90 XX-familie.

Een andere factor is dus het Tailor Made-programma. Ferrari-kopers namen al geen genoegen met een standaard Ferrari, maar brengen dat massaal naar een hoger niveau. Klanten geven bizar veel geld uit aan maatwerk opties, speciale lakken en unieke interieurs. Omdat de marges op dit soort extraatjes gigantisch zijn, levert elke verkochte auto simpelweg meer geld op.

Waar verkoopt Ferrari de meeste auto’s?

Net als Skoda vindt Ferrari het prima dat de verkopen in China niet top gaan. Waar Skoda een andere markt zoekt in Azië maakt Ferrari er een mooier verhaaltje van: een nieuwe Ferrari kopen in China is extra exclusief. In andere delen van Azië, in Amerika en in Europa zag Ferrari de verkoop stijgen met luttele procenten. De Chinese markt hebben ze dus ook niet echt nodig.

Uitverkocht tot 2028

Wie vandaag de dag met een goedgevulde bankrekening een nieuwe Ferrari wil bestellen, moet over een flinke dosis geduld beschikken. Omdat Ferrari een maximum zet op de productieaantallen per model groeit de wachtlijst tot 2028. Ja, ook voor de elektrische Luce. Ferrari-baas Benedetto Vigna zegt: "We blijven een gezonde vraag zien in alle regio's, met een orderboek dat inmiddels doorloopt tot in 2028. En we hebben voor dit jaar nog twee nieuwe onthullingen op de planning staan." Ga zo door Ferrari!

Hoofdfoto: Ferrari 12 Cilindri gespot door ecnerualcars

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