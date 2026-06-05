Deze Ferrari is óók elektrisch en een stuk goedkoper

Ferrari-fans hebben het de laatste tijd niet makkelijk. Eerst was daar de Luce, de eerste elektrische Ferrari die niet nou niet bepaald door iedereen werd gewaardeerd. Nu komt het merk met nóg een elektrisch model. Gelukkig is deze een stuk goedkoper, makkelijker te parkeren en hoef je er geen laadpaal voor aan te leggen. Het slechte nieuws? Het is een laptop.

Ferrari voor op schoot

Ferrari heeft samen met HP een gelimiteerde laptop onthuld genaamd de HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC. Ja, dat is inderdaad een mond vol pasta. Zoals je mag verwachten is het apparaat volledig ondergedompeld in Ferrari-saus. De laptop is uitgevoerd in Rosso Magma-rood, bevat carbonfiber, speciale Ferrari-opstartschermen en zelfs een lederen hoes van Poltrona Frau. Dat is dezelfde fabrikant die ook de interieurs van Ferrari's aankleedt. Zelfs de scharnieren zouden zijn geïnspireerd op Ferrari-designs. Volgens Ferrari en HP draait alles om design, vakmanschap en innovatie.







Meer Ferrari dan computer

Toch is dit niet zomaar een simpele rode HP die iemand bij de Mediamarkt met een rode spuitbus heeft bewerkt. Onder de kap schuilt serieuze hardware. Zo krijg je een Intel Core Ultra X7-processor, 64 GB werkgeheugen, Intel Arc-graphics en een 14-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. HP claimt daarnaast een AI-rekenkracht van 180 TOPS. Dat klinkt allemaal indrukwekkend enzo, maar laten we eerlijk zijn: de meeste exemplaren zullen waarschijnlijk worden gebruikt om e-mails te beantwoorden, YouTube-filmpjes te kijken, Autoblog te lezen en op Marktplaats te zoeken naar auto's met hele pittige prijskaartjes.

Leuk detail: Ferrari's huidige interieurbaas Flavio Manzoni werkte jarenlang nauw samen met voormalig Apple-goeroe Jony Ive aan Ferrari's designfilosofie. Je zou dus eigenlijk wel een beetje verwachten dat deze Ferrari als MacBook wordt geleverd. Maar nee, uiteindelijk is het gewoon een HP geworden.







Het meest Ferrari-achtige onderdeel

Zoals altijd bewaren we het mooiste voor het laatst: de prijs. De Ferrari-laptop kost namelijk 5.599 dollar (zo'n 4.800 euro). Volgens Carscoops betaal je daarmee ongeveer 2.400 dollar meer dan voor een vergelijkbaar uitgeruste MacBook Pro. Voor dat extra geld krijg je geen snellere processor. Geen betere prestaties. Geen extra opslagruimte. Wat je wel krijgt is carbonfiber, Italiaans leer, een serienummer en een Ferrari-logo. Keuzes, keuzes.