Ferrari verzint bizarre functie voor de achterlichten

Een achterlicht heeft normaal gesproken een vrij overzichtelijke taak. Het moet licht geven als het donker is, feller gaan branden als je remt en bij moderne auto's bij voorkeur ook nog een beetje spectaculair animeren als je de deuren ontgrendelt. Daarna houdt het takenpakket wel zo'n beetje op. Tenminste, bij vrijwel ieder automerk.

Bij Ferrari vinden ze dat kennelijk zonde van zo'n onderdeel dat de rest van de tijd maar een beetje achterop de auto zit te niksen. De Italianen hebben namelijk een systeem bedacht waarbij de achterlichten onderdeel worden van de actieve aerodynamica.

Het idee staat in een onlangs gepubliceerd patent van Ferrari. Daarin zijn de achterlichten niet simpelweg vastgeschroefd aan de achterkant van de auto, maar kunnen ze daadwerkelijk bewegen. Een actuator kan de lichtunit naar achteren en omhoog verplaatsen.

Dat klinkt als een hoop moeite om je remlichten een stukje te verhuizen, maar Ferrari heeft daar natuurlijk een reden voor. In de normale stand zit de verlichting in een aerodynamisch kanaal tussen de achtervleugel en diffuser. Door de lichtunit te verplaatsen verandert de luchtstroom aan de achterkant van de auto en kan de unit samenwerken met de spoiler om meer aerodynamische druk te genereren.

© Ferrari © Ferrari © Ferrari

Ferrari heeft zelfs bedacht dat de linker- en rechterkant afzonderlijk zouden kunnen bewegen. Daarmee zou in theorie de aerodynamische belasting per kant van de auto aangepast kunnen worden.

In de patenttekeningen staat een nogal buitenaards uitziende middenmotor-Ferrari, maar dat betekent niet dat we hier stiekem naar de opvolger van de F80 zitten te kijken. Ferrari gebruikt ook een Purosangue om een andere toepassing van hetzelfde systeem te laten zien.

En voordat je alvast wacht met het bestellen van je volgende Ferrari: een patent is geen productiebevestiging. Fabrikanten leggen regelmatig technieken vast die uiteindelijk nooit op een straatauto verschijnen. Maar iets zegt ons dat we dit wel terug gaan zien.

Het blijft Ferrari tenslotte..