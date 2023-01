Ferrari wil EV met motorgeluid uitbrengen?

Ferrari wil het onmogelijke mogelijk maken: een EV die motorgeluid maakt.

Het blijft toch één van de kritiekpunten van elektrische auto’s voor liefhebbers: motorgeluid. Want, simpel gezegd, dat is er niet. Het mechanische geluid van een motor kun je gewoon niet overzetten naar een e-motor. Dan kun je opteren voor een geluidloze ervaring, maar autofabrikanten experimenteren steeds vaker met geluid voor EV’s. Neem Dodge en hun elektrische Charger concept, waar een gegenereerd geluid toch voor wat herrie moet zorgen. Met alle hilariteit die dat oplevert, want een motorgeluid is het niet echt.

Ferrari wil EV met motorgeluid

Toch houdt dat Ferrari niet tegen om ook een EV met motorgeluid te ontwikkelen, zo lijkt uit recente patentaanvragen van het merk. Deels omdat het moet omwille van veiligheid, elektrische auto’s moeten een beetje geluid maken zodat voetgangers ze beter horen aankomen. Maar ook om de wens van autofanaten te vervullen dat je toch wat motorgeluid krijgt.

Versterker

Het motorgeluid van de Ferrari EV zou overigens niet een slap aftreksel zijn van een ICE-geluid. Het zou gaan om een ‘versterker’ die het geluid van de e-motoren versterkt en aan de achterzijde van de auto harder afspeelt. Een beetje wat uitlaten doen voor een benzinemotor. Volgens de CEO van het merk, Benedetto Vigna, is het geluid essentieel voor een Ferrari en wordt het belangrijk dat elke auto een uniek geluid krijgt. EV of niet.

De eerste EV van Ferrari – met dus motorgeluid – zouden we te zien krijgen in 2025. Dat wordt een SUV, dus wellicht een derivaat van de Purosangue. We gaan het zien! (via Bloomberg)

Image-credit: de Ferrari Purosangue in ons land, door @lenny98 op Autoblog Spots.