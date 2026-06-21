Ferrari's advocaten bemoeien zich nu ook met dingen die geen auto's zijn

Ferrari heeft het er maar druk mee om op vaak vrij heftige wijze creaties van anderen af te straffen. Waar de meeste bedrijven soms nog wel eens de humor in zien van derde partijen, en/of gewoon het laten gaan, pakt Ferrari het altijd hardhandig aan wanneer derden leuke dingen proberen te doen met hun merk. Dat heeft eigenlijk vrijwel altijd met auto's te maken, maar blijkt nu ook te gelden voor andere dingen.

Het Italiaanse merk heeft namelijk contact opgenomen met motorfietsontwerper Kar Lee, op Instagram bekend als kardesignkoncepts. Let wel: het is niet de ontwerper van in serie geproduceerde motorfietsen, maar een hobbydesigner die creaties op basis van bestaande motorfietsen werkelijkheid laat worden. Futuristische concepts van je favoriete motorfietsmerken als BMW en Yamaha passeren vaak de revue op de pagina van Lee. Soms speelt de ontwerper ietsje meer met de realiteit en pakt hij een automerk dat nog geen motorfietsen bouwt, om de vraag 'wat als die wél een motorfiets zouden bouwen' te beantwoorden. Neem deze Alfa: pak een Ducati-basis, voeg een Scudetto-grille toe, en je hebt best een tof idee.

Ferrari-motorfiets

Nou, dat vroeg Lee zich dus ook af met een Ferrari-motorfiets. Een tijdje geleden deelde de ontwerper de Ferrari Barracuda, een motorfiets die wederom de vraag beantwoordde wat er zou gebeuren als Ferrari tweewielers zou bouwen. In 2024 deelde Lee zijn renders en die gingen aardig viraal. Het bericht harkte ruim 200.000 likes binnen en YouTube-kanalen pakten het op alsof het een echt idee is. Zo kan het werk van een Instagram-ontwerper toch meer teweeg brengen dan je denkt: zo mooi kan het internet zijn. Totdat Lee een brief kreeg van Ferrari's hoofdkantoor.

Lee werd gesommeerd door Maranello om de berichten over Ferrari Barracuda te verwijderen. Om de gebruikelijke redenen: Ferrari wil niet dat derde partijen aan de haal gaan met hun trademarks, de naam en het logo met het steigerende paard welteverstaan. Dat wekt volgens Ferrari de indruk dat het hun eigen idee is en dat is het natuurlijk niet. Lee heeft aan de wens voldaan om het bericht overal te verwijderen en respecteert de brief van Ferrari, maar is wel teleurgesteld en gaat zijn vingers niet meer branden aan Ferrari-ontwerpen op deze manier.

Het opent weer de doos van Pandora wat betreft 'is dit nou terecht of niet'. Kijkend naar Lee's pagina maakt hij vrij duidelijk dat het allemaal fictie is, gewoon het hobbywerk van iemand die goed is in het maken van digitale designs. Je zou het bijna als een compliment kunnen zien dat zo'n iemand jouw merk wil gebruiken om zijn hobby te versterken en de illusie dat 'het nu lijkt alsof Ferrari zelf dit idee oppert' is natuurlijk niet volledig de schuld van Lee. Aan de andere kant heeft Ferrari officieel geen ongelijk als de logo's en de naam worden gebruikt. Gewoon weer eentje voor de Hall of Fame van Ferrari en hun advocaten, dus. Aan de andere kant: het levert Lee weer een portie aandacht op die anders wellicht niet gekomen was.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover