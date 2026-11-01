Ferrari zorgt voor drama in Mexico: is de straf voor Leclerc terecht?

Charles Leclerc houdt een 5-secondenstraf over aan een actie in de eerste ronde van de Grand Prix van Mexico. Hij was aan het stoeien met teamgenoot Lewis Hamilton en sneed hierdoor de bocht af. Maar is de straf terecht?

Lewis Hamilton mocht vanaf P1 beginnen. Die raakt hij in de eerste ronde kwijt. Notabene teamgenoot Leclerc zet Hamilton onder druk. Hamilton wil zijn teammaat afknijpen, maar werkt zichzelf en zijn teamgenoot daarmee van de baan. Leclerc snijdt hierna de bocht af. Hamilton komt terug op de baan en wordt direct ingehaald door Max Verstappen.

Als Leclerc nu de plek terug zou geven, moet hij zowel Verstappen als Hamilton voorlaten. Hoewel Leclerc van de baan werd geduwd door z’n maatje, is het de vraag of hij überhaupt de bocht zou halen omdat hij zo diep in remt. Vervolgens de bocht afsnijden via het gras is een duidelijk voorbeeld van 'leaving the track and gaining an advantage''.

De stewards doen er 13 ronden lang over om met een oordeel te komen, maar de beslissing is: vijfsecondenstraf. Vind jij dat terecht? Laat het hieronder weten! Oh, de oplossing: leg er een grindbak neer!

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