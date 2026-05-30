Feyenoord-voetballer crasht Lamborghini onder invloed van drugs

Wij autoliefhebbers hebben om de een of andere reden de neiging om voetballers uit te lachen voor hun smaak in auto’s. Kijk maar naar de selectie van Real Madrid . Maar Raheem Sterling van Feyenoord maakt het ons nu wel heel makkelijk.

Volgens zo’n beetje alle Britse kranten en roddelpers is Sterling afgelopen donderdagochtend om 09:00 uur in mindere staat aangetroffen door de politie. De buitenspeler was met zijn Lamborghini tegen een vangrail gebotst op de snelweg M3. Er was verder geen ander voertuig betrokken bij het ongeluk en Sterling is niet gewond geraakt.

Wanneer de politie de voetballer aanspreekt, willen ze een drugstest bij hem doen. Daar gaat de voetballer niet in mee. Hij weigert de ademtest af te leggen. De politie vindt nog wel een ‘’klasse C-drug’’ bij hem. Hierbij moet je denken aan spul als, zoals valium, steroïden, lachgas en GHB.

Naast het bezig van zo’n drug wordt Sterling verdacht van gevaarlijk rijgedrag, rijden onder invloed en dus het weigeren van de ademtest. Hij is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Voor de voetbalfans: alsof Sterling al niet genoeg onder vuur lag, ligt ie dat nu wel…

De Lamborghini van Raheem Sterling

De Britse buitenspeler is zelf niet zo van het showen van zijn autocollectie. Desonanks weet de paparazzi in Engeland hem wel een aantal keer op de foto te zetten in een van zijn auto’s. We weten bijvoorbeeld dat Sterling een Cayenne, G-Klasse (natuurlijk) en Bentley Continental GT heeft.

We komen maar één foto online tegen waarbij Sterling in een Lambo zit, dus gaan we er gemakshalve maar vanuit dat dit de auto is waarmee de Feyenoorder is gecrasht. Ook dat model kun je wel raden: de Urus. Het is nog een model van de eerste generatie en dus met een 4,0-liter twinturbo-V8 die 650 pk en 850 Nm produceert en naar alle wielen stuurt. Desondanks was het toch te veel voor Sterling.

Hoofdfoto ter illustratie: Lamborghini Urus SE gespot door ecnerualcars