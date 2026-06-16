FIA-baas bevestigt: F1 krijgt atmosferische V8!

Pak de oordoppen er maar weer bij en gooi die stofzuiger-achtige V6-hybrides over een paar jaar maar bij het grofvuil. FIA-president Mohammed Ben-Sulayem heeft tijdens zijn bezoek aan de 24 Uur van Le Mans wederom een bommetje gedropt voor Formule 1-fans: "De V8 is een voldongen feit, de beslissing is genomen", aldus de vastberaden Emirati.

De iconische achtcilinders, die we voor het laatst in 2013 hoorden brullen, moeten de sport redden van de technologische verstikkingsdood. Officieel staat de herintroductie gepland voor het nieuwe reglementair tijdperk in 2031, maar Ben Sulayem wil de Formule 1-wereld nóg sneller verblijden. "Wij mikken intern vol op 2030."

"De miljardeninvesteringen zijn absurd"

Ben Sulayem is helemaal klaar met de dure huidige hybride motoren. "Complexiteit is waar ik tegen vecht. Een V8 is duurzaam en overzichtelijk. Als we het over onderzoek en ontwikkeling voor een nieuwe V8 hebben, praten we over zo'n 200 miljoen euro. Kijk naar een team als Red Bull: zij hebben inmiddels meer dan 1,3 miljard dollar in hun huidige motorproject geïnvesteerd om het allemaal werkend te krijgen. Dat is werkelijk absurd."

Weg met de turbo!

Het nieuwe motorconcept voor 2030/2031 breekt radicaal met het huidige '50/50'-concept enhttps://www.autoblog.nl/nieuws/waarom-de-volgende-f1-race-voor-verstappen-extra-belangrijk-is zelfs met het aanstaande 60/40-concept . Ben Sulayem heeft het over een puristische aanpak: een atmosferische V8 op 100 procent duurzame synthetische brandstoffen, ondersteund door een milde, zeer eenvoudige hybride-setup.

De turbolader moet wel compleet van de motor af. "Een turbo voegt alleen maar extra gewicht en gigantische kosten toe. Als je een turbo installeert, heb je een wastegate, intercoolers, meters slangen... dat is allemaal ballast", legt de president uit. Door de turbo te schrappen en de elektriciteit te minimaliseren, dalen de productiekosten per motor volgens de FIA-voorzitter van een bizarre 1,5 miljoen euro per stuk naar ongeveer 700.000 euro.

Naast de kleine motoren met hybride hulp hebben de huidige raceauto’s in de hoofdklasse nog een probleem: het gewicht. De auto’s inclusief rijder moeten tenminste 768 kilo wegen. Ook daar wil Ben-Sulayem wat aan doen: "Ik streef naar een minimumgewicht van 630 tot 650 kilo voor de nieuwe generatie. Kijk naar de auto's in musea en vergelijk ze met wat we nu op de grid hebben. We hebben er in de loop der jaren ruim 50 kilo aan toegevoegd onder het mom van de veiligheid. Maar een loodzware auto is helemaal niet goed voor een coureur, en het is per definitie ook niet veiliger."

Komt het zover?

Even op adem komen, want dit gaat wat te rap. We kennen Ben-Sulayem inmiddels een beetje. Ja, het is een liefhebber, maar het is af en toe ook een praatjesmaker. Hij wil nog weleens voor zijn beurt spreken om het een en ander af te dwingen. Zo kan ik me voorstellen dat ze bij Audi en General Motors iets minder blij zijn met deze uitspraken. Zij investeerden al helemaal luttele miljoenen om de sport in te komen met de belofte dat we nog even met de hybride V6’jes blijven rijden.

Of de uitspraken van Ome Ben ook echt uitkomen? Ik zou er mijn geld nog niet op durven in te zetten. Maar ik - en ik denk velen met mij - hoop er wel op!

Via AutoHebdo

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