Hoera! F1 krijgt binnenkort weer V8-motoren met minder elektro-gekloot!

Kortgeleden zei de F1-leiding nog dat het minder afhankelijk wil worden van de mening van autofabrikanten. Die hebben er immers voor gezorgd dat we nu met zulke ingewikkelde auto’s zitten. FIA-baas Mohammed Ben Sulayem wil meteen daad bij het woord voegen en wel op een heel bijzondere manier: de V6 inruilen voor een V8-motor!

Ben Sulayem klapt erover uit de school bij Reuters . Hij zegt letterlijk: "Het [de V8-motor in de F1 red.] komt eraan. Uiteindelijk is het een kwestie van tijd. In 2031 zal de V8 er zijn.’’ Vervolgens toont hij aan dat hij geen rekening houdt met de mening van de constructeurs: ‘’De FIA heeft dan de macht om dat door te voeren, zonder stemmen van de motorleveranciers. Dat zijn de regels.’’

Het liefst voert Ben Sulayem echter een jaar eerder, in 2030, al de V8-regel in, omdat dat is ‘’waar nu iedereen om vraagt.’’ Je kunt zeggen van de FIA-leider wat je wilt, maar dit heeft hij goed gehoord uit de F1-fanbase en het coureursgilde. De Emirati verdedigt zijn V8-standpunt: ‘’Je krijgt het geluid, minder complexiteit, een lager gewicht.’’ Dat lagere gewicht komt mede doordat er ‘’een zeer beperkte mate van elektrificatie’’ gepaard gaat met de achtcilinders. Dit is toch alles wat we terug willen in de F1 of niet?

Iedereen is om

Binnenkort gaan we er meer over horen volgens Ben Sulayem. Sterker nog, als we hem mogen geloven heerst er ook onder de teams de goedkeuring voor de grotere krachtbronnen. ‘’Ik ben positief gestemd, ze willen dat het gebeurt, maar stel dat de fabrikanten het niet goedkeuren, dan gebeurt het een jaar later. In 2031 is het sowieso beslist. Het zal gebeuren. De V8 komt terug’’, belooft Ben Sulayem. We zijn heel erg benieuwd!