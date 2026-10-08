FIA reageert op softwaregate: F1-auto’s kunnen gewoon rijden in de regen

De opwarmronden voor de GP van Bahrein in Maleisië was een kneuzenkermis van jewelste. Auto’s vielen plotseling bijna stil, verwarde coureurs over de boordradio en uiteindelijk een software-update die de oplossing bood. De FIA heeft inmiddels uitgezocht wat er mis ging.

De eerdere analyse van journalisten bleek juist: de F1-auto’s liepen in een soort noodstand. Volgens de FIA was het probleem dat "sommige auto's die met een laag motortoerental reden in bepaalde circuitsectoren waar een vermogensreductie van 250 kW werd toegepast, een groter vermogensverlies ondervonden dan oorspronkelijk de bedoeling was en dat dit verlies in die sectoren niet kon worden gecompenseerd."

Minuut tot minuut: De reactie van de FIA

Om openheid van zaken te geven, deelt de raceorganisatie hoe er vervolgens werd gehandeld. Het valt te prijzen dat de FIA dit zo deelt. De tijdslijn verliep als volgt (volgens lokale tijd):

15:45: Startprocedure onderbroken na twee opwarmrondes vanwege vermogensverlies bij diverse auto's.

15:50: Binnen vijf minuten stelt het technische team van de FIA de oorzaak vast en brengt het een bijgewerkte softwareconfiguratie uit.

16:03: De FIA verstrekt verduidelijkingen en technische richtlijnen aan de teams over de installatie en werking van de herziene software.

16:20: Teams en motorenfabrikanten voltooien de integratie op de auto's.

16:22: Het officiële startsignaal (10 minuten voor de start) wordt gegeven.

16:33: De auto's verlaten de pitstraat voor de definitieve start [en dus meer dan anderhalf uur later dan geplande starttijd red.]

Kunnen de F1-auto’s nu wel in de regen rijden?

Om te zorgen dat regenraces of specifieke vermogensbeperkingen niet opnieuw tot softwarematige haperingen leiden, neemt de FIA maatregelen. Of ja, nu nog niet eigenlijk. Mocht het in Singapore opnieuw regenen, dan wordt dezelfde software als na de onderbreking in Sepang gebruikt. De FIA denkt echter dat dit nog niet de perfecte oplossing is. Daarom moet er voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op 25 oktober een definitieve, nieuwe update voor nat weer zijn.

FIA blaft terug naar de media

Welke F1-podcast je ook luistert, alle experts zijn het erover eens: dit was een flater van jewelste van de F1 en de FIA. Wat je ook veel hoorde: “Hoezo is dit niet getest?’’ Voor degenen die dat zeiden of dachten, heeft het raceorgaan een boodschap. “De FIA ​​wil graag reageren op opmerkingen die suggereren dat de software niet getest was vóór de implementatie. Voor de implementatie hebben teams en fabrikanten van de aandrijflijn simulaties uitgevoerd om het softwarepakket te valideren. Vervolgens is het pakket uitgebreid getest tijdens de eerste vrije training van zowel de Grand Prix van België als de Grand Prix van Nederland.’’ Oftewel: fake news!

Toch moet de FIA haar critici ook gelijk geven. Het testproces van de gestandaardiseerde ECU (Electronics Control Unit) en bijbehorende software wordt aangescherpt. De FIA meldt dat het "de test- en verificatiemogelijkheden voor de aandrijflijnsoftware zal blijven versterken" door middel van onafhankelijke beoordelingen en nauwere samenwerking met de leverancier van de ECU.

Als je dan toch testprocessen aanscherpt: laat Pirelli eens flink in de regen experimenteren met full wets die wél werken.

Bron: FIA

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