De kogel is door de kerk: de Formule 1 gaat vanaf 2030 rijden met hybride 2,1-liter V8-turbomotoren. In de kleine lettertjes van het nieuwe FIA-motorreglement zit echter een opvallende regel verstopt.

Volgens raceplatform Autosport hebben de vijf motorfabrikanten (Audi, Ferrari, Honda, Mercedes en Red Bull) en de FIA afgesproken dat iedere leverancier vanaf 2030 nog maar maximaal twee teams van een krachtbron mag voorzien, inclusief het eigen fabrieksteam. Volgende maand komen de hoge piefen van F1 nog een keer bij elkaar. Dan kan de regel definitief worden aangenomen.

De F1-teams en de motorleveranciers

Mercedes: Mercedes, McLaren, Williams, Alpine

Ferrari: Ferrari, Haas, Cadillac

Red Bull Powertrains Ford: Red Bull Racing, Racing Bulls

Honda: Aston Martin

Audi: Audi

Waarom willen de F1 en de FIA dit?

Achter de schermen spelen echter twee duidelijke belangen. Enerzijds wil de autosportbond de politieke macht breken van motorbouwers die nu een groot deel van de startgrid in hun zak hebben. Mercedes heeft de meeste klantenteams. Als er een stemming is over motorregelgeving stemmen de klantenteams altijd meer met Mercedes. Aan de andere kant staan de fabrikanten zelf ook niet te springen om extra klanten te bedienen. Ze leiden er namelijk verlies op! Dat komt door de budgetcap van 18 miljoen dollar per seizoen.

Wat gaan de klantenteams doen?

De regel gaat straks zorgen voor een grote motorenstoelendans in de paddock. Ferrari hoeft daar waarschijnlijk niet aan mee te doen. Cadillac had aanvankelijk het plan om in 2029 al met een eigen V6-krachtbron op de grid te verschijnen, maar heeft dat project geschrapt om zich volledig te richten op de nieuwe V8-motor voor 2030. Als dat gebeurt, heeft Ferrari het eigen team en Haas om motoren aan te leveren.

Ingewikkelder wordt het bij de Mercedes-klantjes: McLaren, Williams en Alpine. Als de regel ingaat, moeten minimaal twee van de drie op zoek naar een nieuwe leverancier. Red Bull Ford zit vol, net als Ferrari. Je kunt een aanvraag sturen bij het nog jonge Audi of Honda vragen om een motor, maar vraag dan eerst even aan Alonso hoe de samenwerking momenteel verloopt met het Japanse merk. Van de andere kant: wellicht krijg Honda het in het V8-tijdperk wel voor elkaar.

Nieuwe F1-motorenleverancier uit België?

De nieuwe V8-formule met deze begrenzing van twee teams per fabrikant zwaait de deur ook open voor nieuwe spelers op het F1-motorenvlak. Zo kan de Belg Guido Dumarey misschien wel in de sport stappen. Hij kocht onlangs de voormalige F1-motorenfabriek van Renault/Alpine in het Franse Viry-Châtillon, inclusief 250 man personeel. Zijn doel is om rond 2030 zijn eigen krachtbronnen te leveren aan F1-teams.

Wie ook zomaar eens in de F1 kan stappen is Volvo-moeder Geely samen met Renault. Samen hebben de twee (met het Saoedische Aramco als geldschieter) Horse Powertrains. Hoewel Renault zijn eigen F1-motorenprogramma in Viry-Châtillon afstootte, beschikt het concern via Horse over enorme slagkracht en kennis van verbrandingsmotoren én hybride techniek. Én Horse presenteerde kort geleden nog een lekkere hybride V8-aandrijflijn voor een nieuwe Lotus-supercar. Of zou die motor al bedoeld zijn voor een Lotus F1-terugkeer?

Voor dakloze klantenteams die straks bij Mercedes buiten de boot vallen, zouden nieuwe partijen als Dumarey of Horse zomaar eens een verrassend alternatief kunnen vormen.