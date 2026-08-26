FIA én F1 zijn om: Sneller afscheid van hybride-onzin dankzij V8-comeback

Het begon een paar maanden geleden nog als een soort wilde droom van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, maar de terugkeer van de brullende V8-motor in de Formule 1 wordt realistischer.

Waar eerder werd gespeculeerd dat we pas in 2031 afscheid zouden nemen van het huidige ingewikkelde hybride-reglement, lijkt 2030 inmiddels de harde target te worden. En het is niet alleen het raaskallen van Ben-Sulayem over de achtcilinder in de F1: ook F1-topman Stefano Domenicali spreekt zich openlijk uit over de plannen om de V8 terug te brengen naar de koningsklasse.

“Kans op V8 vrij groot’’

In gesprek over de toekomst van de Formule 1-motoren kreeg Domenicali de vraag door De Telegraaf voor geschoteld hoe groot hij de kans acht dat de V8-krachtbron in 2030 al op de grid staat. Zijn antwoord laat weinig te raden over.

“Ik denk vrij groot. De president van de FIA (Mohammed Ben Sulayem, red.) wil dat heel graag en wij steunen hem daarin. Alles moet natuurlijk nog worden uitgewerkt. Maar ik denk dat we met z’n allen de goede kant opgaan, wat dat betreft”, zegt Domenicali.

Met deze uitspraak schaart de Formula One Group zich definitief achter het initiatief van de autosportfederatie. Daarmee lijken de dagen van de loodzware en overgecompliceerde hybride-V6 genummerd.

Redenen voor de V8 in F1

Aanleiding voor de motorwissel zijn de toenemende twijfels over de nieuwe motorregels: de F1 sprak al eerder over een koerswijziging omdat auto's op rechte stukken soms inhouden door gebrek aan elektrisch vermogen en coureurs vooral met energiemanagement bezig zijn.

Daarnaast sprak Ben Sulayem zich al meerdere keren hard uit over de bizarre kosten en het gewicht van de huidige motoren. Toen de FIA-baas de komst van de V8 aankondigde , noemde hij de miljardeninvesteringen in hybride-tech 'absurd'. Een compacte V8 op 100% duurzame synthetische brandstof levert immers minder gewicht, lagere kosten én natuurlijk het iconische geluid.

We moeten ook niet vergeten dat de F1 er sinds afgelopen weekend en extra reden bij heeft genaamd Max Verstappen. De Nederlander verlengde zijn F1-contract bij Red Bull tot 2030 en verteld erbij dat de intrede van de V8 een belangrijke factor kan zijn in zijn vervolg na zijn huidige contract.

Wat vinden de teams en fabrikanten?

Hoewel er aanvankelijk vrees was voor weerstand bij fabrikanten als Audi en Honda (die juist vanwege de hybride-regels instapten), blijkt de overgrote meerderheid inmiddels om. Veel F1-teams staan al open voor de V8-terugkeer . Partijen als Red Bull/Ford, Mercedes en Cadillac gaven al aan de stap naar een simplere, luidruchtigere V8 op duurzame brandstoffen van harte te verwelkomen.

Nu ook Domenicali officieel bevestigt dat de Formule 1 en de FIA op één lijn zitten, lijkt de weg vrijgemaakt om de reglementen voor 2030 definitief vorm te geven. Schrijf het maar vast op: het echte geluid keert sneller terug dan verwacht!

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