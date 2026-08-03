FIA: Het zijn niet de regels, maar de teams die de Formule 1 verpesten

De Formule 1 gaat door een periode waar niet iedereen even blij mee is. En blijkbaar is de FIA ook wel klaar met het gezever van de coureurs. De regelmakers laten nu namelijk weten dat ze de ellende al aan zagen komen, het preventief wilde oplossen, maar dat de teams er zelf een potje van gemaakt hebben.

Max Verstappen klaagt al maanden steen en been over de nieuwe regels, waarbij hij elke race geleidelijk meer medestanders krijgen. Tot het punt dat het na de GP van Spa blijkbaar escaleerde en zelfs F1-baas Stefano Domenicali zich geroepen voelde om de gemoederen wat te temperen. Nu komt single seater director Nikolas Tombazis van de FIA ook in de lucht met een statement waarin hij de schuld eigenlijk bij de teams, en specifiek de motorbouwers, neerlegt.

Niemand kon het eens worden

Volgens Tombazis is het bestuursproces van de koningsklasse namelijk zo ingericht dat er niet zomaar regelwijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Dat is doorgaans een goed iets, ware het niet dat juist de FIA nu graag preventief regels wilde aanpassen om mogelijke problemen een stap voor te kunnen zijn, wat niet lukte door de manier waarop het proces verliep. Daarbij was namelijk bij elke aanpassing goedkeuring nodig van zowel de FIA, de FOM en minimaal vier van de vijf motorleveranciers.

"We hadden veel van de zaken waarover ze zich in de twee jaar voorafgaand aan de start van het seizoen hebben beklaagd, al voorzien, en we hebben wel geprobeerd om enkele aanpassingen door te voeren. Maar met het toenmalige bestuurssysteem zijn we daar niet in geslaagd. Dus ik denk dat dit, realistisch gezien, eigenlijk te verwachten was", aldus Tombazis waarbij hij verwijst naar de huidige staat van de F1.

Nieuwe toetreders waren lastig

Het probleem lag vooral bij het rekening houden met nieuwe toetreders in de sport. Deze konden namelijk de keutel intrekken als de regels ze niet aanstonden. "Als een motorfabrikant niet aan de F1 zou deelnemen, bijvoorbeeld Audi, dan zou die zich toch aan de regels moeten houden. Ze konden niet naar ons toekomen en zeggen: ‘Nou, we doen niet mee, dus kunnen we bijvoorbeeld vijf keer zoveel geld uitgeven’. Dat zou oneerlijk zijn geweest", legt Tombazis uit.

"Maar aan de andere kant legt het beperkingen op aan de mate waarin wij als FIA eenzijdig dingen kunnen veranderen", vervolgt hij. "Daarom moest elke wijziging worden goedgekeurd door een aanzienlijk aantal fabrikanten, en voor het soort wijzigingen dat we doorvoerden, hadden we dus de instemming van ten minste vier van hen nodig."

En daar zat dus de crux. De motorbouwers konden het simpelweg niet eens worden in de jaren voordat de nieuwe regels ingevoerd zouden worden. Dat maakte dat de FIA pas aan het begin van het seizoen kon ingrijpen met noodmaatregelen. Al het gesteggel is ook de reden dat er nu nog steeds gediscussieerd wordt over de regels van volgend jaar en het jaar erop.

Niet slechter

Maar uiteindelijk heeft Tombozis niet het idee dat de sport er veel slechter op geworden is. En dat Mercedes bijna alles wint is ook niet heel vreemd. Volgens hem is er bij elke verandering van de regels altijd wel een team die het overduidelijk beter doet dan de rest en is er even tijd nodig voor de teams om op een relatief gelijk speelveld uit te komen.

Uiteindelijk valt het allemaal nog best mee als we de hoge pief mogen geloven. "Ik denk dat, ondanks het feit dat Mercedes de meeste overwinningen heeft behaald, de races niettemin behoorlijk spannend zijn geweest, met heel wat [positie]wisselingen en dergelijke."

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