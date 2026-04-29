Nieuwe F1-startregel zorgt nu al voor controverse

Met 290 km/u insturen en op de millimeter nauwkeurig de apex en einde van de bocht halen, dat is een makkie voor F1-coureurs. Van de plek afkomen? Da’s heel andere koek. Daarom werkt de FIA aan een manier om stilvallende auto’s op de grid een handje te helpen. Omdat het de F1 is, ligt het uitbuiten van zo’n hulpmiddel natuurlijk op de loer.

Je kunt je de trage start van Lawson in Australië misschien nog herinneren. De VCARB bleef stilstaan waarna Alpine-rijder Colapinto op een haartje na de stilstaande Lawson wist te omzeilen. Om zulke situaties in de toekomst te voorkomen, werkt de FIA aan een noodprotocol wanneer een F1-coureur zo’n desastreuze start maakt.

De helpende hand

De werking van het noodsysteem is vrij simpel. FIA-topman Nikolas Tombazis legt uit: "Het systeem detecteert hoe goed de auto accelereert kort na de start, en als dat onder een bepaalde drempel ligt, grijpt het in." Bij een ingreep kan de coureur gebruikmaken van het elektrische motorcomponent MGU-K.

Normaal gesproken wordt dit deel van de motor pas beschikbaar vanaf een rijsnelheid van 50 km/u. Kom je echter dramatisch van je plek? Dan wordt de elektromotor al bij stilstand vrijgegeven. Het noodsysteem moet nog eerst even getest worden voor het in actie kan komen. Aan het einde van de vrije training van aanstaande vrijdag in Miami mogen de coureurs het systeem uitproberen. De FIA durft nog geen invoeringsdatum aan de ingreep te hangen, maar het gaat zeker nog niet tijdens dit raceweekend ingezet worden.

Het probleem

Een kleinere kans op een gigantische startcrash met alle gevolgen van dien is natuurlijk goed nieuws. Van de andere kant smijt de FIA hiermee de deur wagenwijd open voor misbruik van het systeem. ‘Oeps, slechte start, kom maar door met die elektrokracht’, kunnen de teams denken. Dit heeft de FIA ook door.

Tombazis zegt hierover: "We hebben duidelijk gemaakt [aan de F1-teams red.] dat dit allereerst geen mechanisme is waardoor mensen zelfs maar in de verleiding zouden komen om het opzettelijk te doen om er beter van te worden. Dit zal een rampzalige start alleen maar in een slechte start veranderen. Het zal een slechte start niet in een goede veranderen.’’

FIA wilde een drive-through penalty na een slechte start

Het moet dus absoluut geen voordeel opleveren volgens de FIA. Toch bedenkt de raceorganisatie wel al wat de straf is als je het toch doet. En die straf is niet mals. Tombazis zegt dat het oorspronkelijke plan was om elke coureur die er gebruik van maakte, verplicht een drive-through penalty zou krijgen aan het einde van de eerste ronde. Of je er nu een voordeeltje uit haalde of niet.

Deze regel komt er niet. De teams hebben de FIA eraf weten te praten. ‘’Het algemene gevoel van alle teams, om elk oneerlijk spel volledig te ontmoedigen, was dat ze in zo'n situatie al geen controle meer hebben en zich absoluut in een lastige positie bevinden. Daarom zou dat niet nodig zijn, en dat hebben we geaccepteerd. Maar als we merken dat we om welke reden dan ook iets over het hoofd hebben gezien en mensen daar misbruik van gaan maken, dan zullen we natuurlijk ingrijpen’’, waarschuwt Tombazis.

Systeem was al een keer ingezet als het kon

Een andere vraag: waar ligt de grens van het wel of niet vrijgeven van de MGU-K. Tombazis geeft hiervan een voorbeeld uit eerdere races van dit seizoen. ‘’Ik denk dat het dit jaar in totaal twee of drie keer zou hebben ingegrepen. Ik denk niet dat het zou hebben ingegrepen bij de slechte start van Max Verstappen in China, maar het zou zeker hebben ingegrepen bij de start van Liam Lawson in Australië. Daar bestaat geen twijfel over", zegt hij. Gaat dit de gouden greep zijn voor minder gevaarlijke starts denk je?