Volgend weekend strijkt de Formule 1 neer in Qatar. Of eigenlijk, dat is het plan. Want hoewel de organisatie beweert dat er volledig veilig geracet kan worden terwijl de bommen op kilometers afstand neerregenen, neemt het alvast de nodige maatregelen om onnodige explosies te voorkomen.

Na de race in Las Vegas van dit weekend, staan er nog twee ietwat controversiële races op de kalender: Qatar en Abu Dhabi. Teams en bezoekers maken zich zorgen of de veiligheid van hun aanwezigheid wel echt gegarandeerd kan worden, terwijl het de Formule 1 maar niet lukt om het helemaal vol zekerheid over te brengen. En omdat niemand zit te wachten op explosies tijdens de race, legt de FIA de Formule 1-teams alvast een extra veiligheidsmaatregel op.

Maximaal 27 rondes

De federatie maakt zich namelijk zorgen over de kwaliteit van de banden en stelt daarom een verplichte tweestopsstrategie in. In theorie zou de race namelijk ook uitgereden kunnen worden met slechts één enkele stop, maar de Pirelli's voorgaande jaren niet heel goed bestand leken tegen de enorm hoge kerbs op het circuit, is besloten dat er maximaal 27 rondes op een set banden gereden mag worden. Gezien de race 57 rondes in beslag neemt, betekent dat dus minimaal twee keer stoppen voor vers rubber.

Door de hogere degradatie op het Losai International Circuit lopen coureurs een vergroot risico dat het loopvlak van de band volledig wegslijt of loskomt. Dit kan ertoe leiden dat de band op elementen moet rollen die daar niet voor geschikt zijn, waardoor de integriteit van de band niet meer te garanderen is en er dus ongelukkige ongelukken kunnen ontstaan.

Het was 25...

Pirelli doet overigens alsof het goed nieuws is. Volgens perswoordvoerder Simone Berra van de bandenfabrikant is het noemenswaardig dat de banden dit jaar langer mee gaan dan in voorgaande jaren. Het limiet is namelijk van 25 rondes naar 27 opgeschroefd. Het applaus na deze claim was zo oorverdovend dat we niet meer konden horen wat Berra daarna nog probeerde te vertellen.