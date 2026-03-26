FIA luistert naar Max Verstappen, past regels aan

De nieuwe Formule 1-reglementen zijn niet bepaald met gejuich ontvangen. Alleen George Russell en Kimi Antonelli zijn er heel erg blij mee, maar zij zijn toevallig ook degenen die de eerste twee races hebben gewonnen. Veel fans en coureurs – in het bijzonder Max – zijn minder gelukkig met het nieuwe Formule 1-tijdperk.

Aanpassing aan de regels

De FIA is niet helemaal doof voor deze geluiden en kondigt nu na twee races een aanpassing aan. Zij hebben er natuurlijk ook belang bij dat de fans niet weglopen. En als Max Verstappen voortijdig zijn helm in de wilgen hangt, zou dat ook een aderlating zijn voor de Formule 1.

Goed, de FIA komt Max Verstappen en alle andere critici tegemoet. Voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP van Japan is bepaald dat de maximaal terug te winnen energie wordt teruggeschroefd van 9 naar 8 MJ. Dit is in overleg met de motorleveranciers gedaan. Volgens de FIA zorgt deze kleine aanpassing voor “de gewenste balans tussen energieverbruik en coureursprestaties.”

Minder van het gas

De regelwijziging zorgt ervoor dat coureurs minder van het gas hoeven op het rechte stuk. Want dat is natuurlijk niet wat je wil zien. Dit zorgt ook weer voor minder grote snelheidsverschillen. Uiteindelijk zullen de auto’s wel iets langzamer zijn over een ronde, maar dat is niet erg.

Let wel: dit alles geldt alléén voor de kwalificatie. Aan de race zelf verandert er vooralsnog niks, dus de FIA doet maar een heel klein beetje water bij de wijn. We denken niet dat Max Verstappen hiermee tevreden is.