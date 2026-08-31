Er stonden levens op het spel door de strijd tussen Verstappen en Hamilton

De gemoederen kunnen soms best hoog oplopen bij een sportevenement. Zo ook bij de Formule 1. Fans trekken nog net niet rellend de stad in en trappen daar bushokjes in elkaar en steken auto's in de fik, maar toch zijn het absoluut geen lieverdjes.

We horen het Toto Wolff nog steeds keihard schreeuwen: "No, Michael, no! No, Michael, that was so not right!". De reactie kwam na de ietwat controversiële ontknoping tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op de laatste ronde van de laatste race van 2021 in Abu Dhabi. De Michael in kwestie van Michael Masi, de race director die de keuze maakte om de race te laten doorgaan, waardoor Verstappen zijn eerste kampioenschap kon binnenhalen. En dat is het meest extreme voorbeeld, want het hele seizoen zat vol met vreemde besluiten van de FIA, waardoor de fans nogal gespannen raakten.

Gevaar voor de persoonlijke veiligheid

En dat ging blijkbaar verder dan dat wij vanaf onze huiskamers doorhadden. Toenmalig deputy race director Claire Dubbelman vertelt namelijk dat FIA-personeel gedurende 2021 werd aangeraden om het circuit niet te verlaten. Deden ze het wel, dan mocht dat niet in de door de FIA verstrekte kleding. Dat alles, omdat de veiligheid van het personeel niet gegarandeerd kon worden.

"Er waren wel eens evenementen waarbij we neutrale gewone kleding mee moesten nemen naar het circuit. Als de race voorbij was, moesten we het circuit in onze gewone kleding verlaten, omdat ze anders onze veiligheid niet konden garanderen.", vertelt ze in de FastForward podcast.

Dat het in 2021 de spuigaten uitliep, valt nooit goed te praten, maar het probleem bestaat blijkbaar nog steeds. Zelfs nu er geen overduidelijk heftige rivaliteit tussen twee coureurs plaatsvindt op het circuit, vinden F1-fans het blijkbaar nog steeds nodig om FIA-personeel te bedreigen.

Ook in Zandvoort waren bedreigingen

Het gebeurde nog tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Hier werden meerdere stewards door fans online benaderd en bedreigd, omdat ze het niet eens waren met het uitdelen van de penalties na de crash van Verstappen. Drie coureurs kregen straf voor het doorrijden onder de gele vlag zonder de voet van het gas te halen. Dat ze niet alle drie dezelfde straf kregen voor dezelfde overtreding, schoot bij mening fan zo fout dat ze zich geroepen voelden om hun frustraties online op een niet erg constructieve manier te uitten.

Meerdere teams hebben middels posts op social media hun steun aan de medewerkers van de FIA betuigd en de fans opgeroepen om normaal te doen.

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