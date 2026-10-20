FIA maakt het leven van F1-teams zuur met regelwijziging

Met een regelboek zoals dat van de F1 is een sport al ingewikkeld genoeg. Maar de FIA weet het te presteren om het voor de Formule 1-teams nog wat moeilijker te maken.

Wat is er aan de hand? Voor het seizoen 2027 is de minimale raceafstand per race teruggebracht van 305 naar 290 kilometer . Dit doet de FIA om de nieuwe motorreglementen op te vangen. Er wordt volgend jaar meer gevraagd van de verbrandingsmotor via een hogere brandstofstroom (fuel flow). Een hogere brandstofstroom betekent echter dat de V6-turbo's simpelweg meer benzine verbruiken en dus een grotere tank nodig hebben. Om de kosten van zo’n nieuwe tank te besparen, helpt de FIA een handje. Heel goed werk van de FIA denk je dan, maar dat goede werk wordt na één jaar alweer te niet gedaan.

In het reglement voor 2028 vindt Pablo Martinez op X namelijk het volgende. De F1-regel genaamd B2.5.2 voor het seizoen-2028 gaat als volgt: "De afstand van een race, van startsignaal tot het signaal voor het einde van de race, zal hetzelfde zijn als het minimale aantal ronden dat nodig is om een afstand van 305 kilometer te overschrijden, met de uitzondering van twee omstandigheden: als de opwarmronde(n) is gestart achter de safety car zal het aantal raceronden worden teruggebracht door het aantal ronden achter de safety car min 1, en de raceafstand bij de race in Monaco zal gelijk zijn aan het minimale aantal ronden dat nodig is om meer dan 260 kilometer te rijden."

Waarom dit een hoofdpijndossier is

Voor de aerodynamici, chassis-engineers en financieel directeuren van de F1-teams is dit besluit om te huilen. Door de wijziging moet de brandstoftank alsnog aangepast worden. In 2028 schuift de elektro/benzine-verhouding door van 58/42 naar 60/40. Omdat de toegestane brandstofstroom én de raceafstand weer omhoog gaan, hebben de auto's in 2028 aanzienlijk meer brandstofcapaciteit nodig. Nog meer ronden kun je dan niet gebruiken.

Zeker omdat je niet zomaar een nieuwe brandstoftank hebt. De tank, die eigenlijk een soort zak is, zit diep weggestopt in het monocoque. Een grotere tank betekent dat de complete carbon tub, de gewichtsverdeling en de interne verpakking van de auto ingrijpend op de schop moeten. En daar komt het budgetplafond dan nog bovenop. Ik ben benieuwd wat de F1-teams hiermee gaan doen.

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