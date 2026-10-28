Fiat schrapt stilletjes een van zijn beste ideeën

Fiat heeft met de Grande Panda goed werk geleverd. De crossover heeft een compleet eigen styling die ook nog eens fijn is om naar te kijken. Daarnaast heeft ie nog een leuke innovatie: de ingebouwde boordlader. Of tenminste, die had ie…

Het Italiaanse Stellantis-merk heeft vandaag vooral goed nieuws over de Grande Panda. Toch sla ik aan op een regeltje helemaal onderaan het persbericht. Al eerder in het bericht vertelt Fiat dat je nu standaard een 11 kW-boordlader krijgt bij aankoop van een Grande Panda. Handig voor naast de ingebouwde lader, denk ik dan, maar ik heb het mis.

Fiat schrijft kortaf: “De 7,4 kW-boordlader met geïntegreerde laadkabel vervalt. De Grande Panda Electric wordt voortaan standaard geleverd met een 11 kW-boordlader en een losse laadkabel.’’ Wat jammer! Zijn we een keer positief over een Stellantis-product, halen ze het weg.

Toen de uitvinding kwam, was Fiat er ook erg over te spreken. De oprolbare kabel zou niet alleen voor de grote Panda zijn bedoeld, maar ook voor toekomstige elektrische modellen. Zo ver is het helaas nooit gekomen. We hebben Fiat gevraagd om verdere uitleg. De woordvoerder zegt: "We hebben ervoor gekozen omdat op dit moment met de krulkabel niet met 11 KWh geladen kan worden, maar “slechts” met 7. De ervaring leert dat klanten graag wat sneller willen laden."

Ook goed Grande Panda-nieuws!

Gelukkig was er ook wat positiefs te melden over de kekke crossover. Waar de Grande Panda wel op vooruit gaat, is zijn rijbereik. Dat komt doordat Fiat een groter batterijpakket aanbiedt. De EV had standaard een 44-kWh pakket. Nu kun je de Grande Panda ook bestellen met een 54-kWh accu.

Dankzij de grotere batterij groeit het rijbereik met 80 kilometer van 320 naar maximaal 400 kilometer volgens de WLTP. Een kwart meer actieradius dus. In de praktijk zul je dat niet snel halen. Als we gebruik maken van Wouters 3/5-regel, dan groeit de maximale rijafstand zonder op te laden van 192 naar 240 kilometer.

Natuurlijk kost de Grande Panda met de grotere batterij wel wat meer dan de basisversie. Het verschil is 1.000 euro. De Grande Panda Electric met 44 kWh-batterij kost tenminste 26.499 euro, de 55-kWh-versie 27.499 euro. Voor minder dan 30.000 euro rij je dus in een nieuwe elektrische crossover die er ook nog eens leuk uit ziet. Maar wel zonder een van zijn briljante features.

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