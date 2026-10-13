Geloof het of niet, maar deze Fiat Multiplina mag op de snelweg

Vind je de Fiat Topolino heel leuk, maar baal je ervan dat ‘ie maar twee zitplaatsen heeft en maar 45 km/u mag? Dan heeft Fiat nu de oplossing, in de vorm van de Fiat Multiplina. Die is nog steeds piepklein, maar je kan er wel met z’n vieren in.

Met de naam Multiplina verwijst Fiat naar de Multipla, maar dan bedoelen we niet die lelijke MPV met drie voorstoelen. Dit is een moderne interpretatie van de Fiat 600 Multipla. Dat was de MPV-versie van de 600. Die Multipla was ook niet per se moeders mooiste, maar het was wel een charmant karretje.

Dat geldt ook zeker voor de nieuwe Multiplina. Dit is echt een leuk hebbeding, met een kekke two-tone kleurstelling en een nóg kekkere kleurencombi op het dashboard. En ja, we zijn vergeten een foto te maken van de achterbankje, terwijl dat nu juist het USP is ten opzichte van de Topolino. Helaas heeft Fiat daar zelf ook geen foto van gedeeld. Sterker nog: ze hebben überhaupt maar één schamel plaatje van de Multiplina de wereld in gestuurt.

90 km/u











De Multiplina is in feite een verlengde Topolino, maar er is wel een belangrijk verschil: dit is geen 45 km/u-autootje. De Multiplina zit in de L7-categorie, in plaats van de L6-categorie. Dat betekent concreet dat je 90 km/u mag met dit ding. Je kunt er dus gewoon de snelweg mee op. Al is het potentieel geen pretje om met vier man langere ritten te maken in dit koekblik. Maar het kan dus wel en dat maakt de Multiplina een stuk breder inzetbaar. Het nadeel is dat je een grote mensenrijbewijs nodig hebt.

De Fiat Multiplina is nog een concept, maar Fiat praat in het persbericht over deze auto alsof ze het over een productieauto hebben. We gaan er dus vanuit dat je deze Multiplina straks gewoon kunt kopen. Dat is een goede zaak, want dit is precies het segment waar Fiat goed in is: klein maar fijn.

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