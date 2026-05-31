FIGHT: Mercedes AMG GT 63 4-Door Coupé vs Porsche Taycan Turbo S, Lucid Air Sapphire en Polestar 5

Je kijkt even niet en in de categorie luxe EV-GT’s staan ineens vier heel serieuze spelers opgelijnd. Tijd om ze maar eens naast elkaar te leggen. Niet op uiterlijk, want dan zouden we direct al een verliezer aan kunnen wijzen, maar op technisch kunnen.

Voordat we beginnen leggen we graag de keuze voor vierwielers even uit. We namen als startpunt: de AMG GT 63, omdat die net gepresenteerd is en daarmee ook een van de dikste EV’s van het moment is. Welke kunnen het daartegen opnemen? Sowieso natuurlijk de Porsche Taycan. Daar zit wel direct een punt van aandacht, want welke kies je? We kwamen uit op de Turbo S. Die is in de basis iets duurder, maar blijft met wat opties nog relatief in de buurt van een goed uitgeruste AMG GT. Een keuze voor de Taycan Turbo GT zou daardoor wat oneerlijker worden.

Een Lucid én een Polestar? Gaat het wel goed?

Dan valt het waarschijnlijk op dat er een Lucid in de lijst staat. Waarom? Omdat hij volledig uitgerust nagenoeg evenduur is als de AMG GT met alle opties. Ook qua vermogens ligt het dichtbij elkaar. Het echte buitenbeentje lijkt dan ook de Polestar 5. De helft van de prijs van bovenstaande beukers, maar daarom juist ook interessant om mee te nemen. Zoals je zult zien kan hij zich best staande houden tussen deze titanen.

Dat gezegd hebbende, is het tijd voor de belangrijkste cijfers: het vermogen. Het mag duidelijk zijn dat hierover bij geen van de vier iets te klagen valt Twee ervan geven de bestuurder zelfs meer dan 1.100 pk onder de rechtervoet, al zitten de andere twee daar niet ver vanaf. Aan de top staat de Lucid Air Sapphire met 1.251 pk en 1.940 Nm. De AMG GT zit er het dichtst bij met 1.169 pk en 2.000 Nm, waarna de Taycan Turbo S zijn 952 pk en 1.110 Nm in de schaal legt. De Polestar 5 sluit af met 884 pk en 1.015 Nm.

Het is niet wat je hebt, het is wat je ermee doet

Alles leuk en aardig, maar deze cijfers moeten zich dan ook wel vertalen in de praktijk. Iets wat vooral de Lucid waar lijkt te maken. Het is de enige van de vier die de sprint van 0 naar 100 aflegt in precies 2 seconden. De rest heeft er meer tijd voor nodig. De AMG GT en Taycan doen het ondanks het verschil in vermogen, beiden in 2,4 seconden en de zwakste van het stel rondt de sprint af na 3,2 seconden.

Ook op het gebied van topsnelheden liggen de vier redelijk ver uit elkaar. Ook hier gaat de Sapphire aan kop met 330 km/u en komt de AMG GT tweede met 300 km/u. De Taycan en Polestar 5 liggen dichterbij elkaar. Zij pieken op respectievelijk 260 en 250 km/u.

En hoever je ermee komt

Dan door naar de actieradius en daarbij ook direct het formaat van het accupakket. Alleen met de combinatie van de twee is een eerlijke vergelijking te maken. Daarbij vallen twee dingen op: de auto met het grootste accupakket komt niet het verst en de auto met het kleinste accupakket stopt niet het eerst met rollen.

De rangetopper is de AMG GT met 696 kilometer uit 106 kWh. De Lucid komt 2 kilometer minder ver, maar heeft daar wel 12 kWh extra voor nodig (694 km uit 118 kWh). De Taycan blijkt het efficiëntst met 630 kilometer uit slechts 97 kWh en de Polestar 5 doet toch iets fout, want deze heeft evenveel accucapaciteit als de AMG GT, maar komt daar ruim 140 kilometer minder ver. De Chinese Zweed haalt slechts 565 kilometer uit 106 kWh.

De welvaartsbuik laten we lekker hangen

Merken we het verschil in de omvang van de accupakketten ook in het gewicht? Eigenlijk alleen bij de Porsche, want die weegt met zijn 2.370 kg ruim 100 kilo minder dan de rest. De AMG GT is het zwaarst met 2.535 kg, de Sapphire zit er dicht op met 2.495 kg en de Polestar 5 blijft met zijn 2.465 kg ook lekker zwaarlijvig.

Gelukkig hebben ze allemaal onderhuids een 800 Volt-accustructuur aangemeten gekregen, waardoor het laden over de hele linie best rap gaat. De AMG GT spant de kroon met 600 kW, al is daar wel een losse optie voor nodig. Zonder deze optie piekt ie op 350 kW. Daarmee is hij evensnel als de Polestar 5 die eveneens op 350 kW piekt. De Taycan haalt 322 kW en de Air Sapphire schopt het niet verder dan 300 kW. Al is dat dan wel weer de enige die standaard met 22 kW kan laden. De rest haalt het zonder opties niet verder dan 11 kW.

Hoeveel ruimte?

Dan is het ook nog een vereiste dat er ten minste een paar koffers in een GT passen. Daarin blinken vooral de Lucid uit. Niet alleen heeft hij de meeste ruimte achter de achterbank en als de achterbank is opgeklapt, maar ook nog eens in de frunk. In totaal kan je 1.835 liter aan bagage in de Sapphire kwijt, waarvan 283 liter (!) in de frunk. De Polestar komt met een totaal van 1128 liter (365 liter achterin 64 liter in de frunk en de rest met de bank omlaag) op de tweede plek. De Taycan en AMG GT liggen enorm dicht bij elkaar. Zij hebben respectievelijk 366 + 84 liter en 415 + 41 liter (achterbak + frunk) aan bagageruimte.

Dan rest ons nu nog de vraag: welke zou u voor de deur zetten?