FIGHT: Bentley Flying Spur S vs Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

De kans is groot dat je nog nooit in al je levensjaren hebt nagedacht over een keuze tussen Porsche of een Bentley. Waarschijnlijk is de diepte van portemonnee hiervoor een belangrijke factor, maar mogelijk ook het feit dat je Bentley toch stiekem in een andere klasse van luxe dan Porsche plaatst. Hoe het ook mag zijn, de twee merken delen sinds kort wel een V8, dus is het tijd om de Panamera Turbo S E-Hybrid en de fonkelnieuwe Bentley Flying Spur S eens naast elkaar te leggen.

Mocht je nu gelijk met je vinger omhoog zitten om een prangende opmerking te plaatsen, we hebben al antwoord: ja, de Bentley is duurder. Maar waarschijnlijk niet zoveel als je verwacht. Even spelen in de configurator van Porsche bracht ons al snel op een kostenplaatje van meer dan drie ton voor de Panamera Turbo S E-Hybrid. Met wat extra gerommel en wat unieke opties die je via de dealer zou kunnen krijgen, kom je vermoedelijk heel snel in de buurt van de vanafprijs van de Flying Spur S, die zo rond de 350.000 euro hangt. Nog zonder opties, dus die vier ton komt waarschijnlijk angstvallig snel in de buurt. Zeker weten doen we het niet, want de configurator van Bentley geeft geen prijzen. Zoals je weet: als je erom moet vragen…

Zelfde motor, niet dezelfde prestaties

Waarop we de Brit en de Duitser het wel kunnen laten uitvechten zijn technische specificaties. Laten we beginnen bij het motorblok, want hoewel die hetzelfde is, produceert hij niet hetzelfde vermogen. De Bentley moet het doen met 519 paardenkrachten, terwijl de Porsche 599 paarden uit de vierliter metende achtpitter trekt. Het systeemvermogen van de twee voertuigen ligt nog verder uit elkaar. Ook hier delft Engeland het onderspit met ‘slechts’ 680 pk en 930 Nm. Duitsland wint met 782 pk en 1.000 Nm koppel.

De twee V8-giganten houden elkaar prima bij gedurende een sprint naar de 100 km/u, want die leggen ze beide binnen 3,7 seconden af. De Porsche trekt ‘m dan door naar 325 km/u, terwijl de Bentley het bij 308 km/u het voor gezien houdt.

Hoewel het niet opvalt, staat er wel iets opmerkelijks in bovenstaande gevallen. Iets wat nog opmerkelijker wordt als we je vertellen dat de Bentley 201 kilo zwaarder is dan de Porsche (2440 kg versus 2641 kg). Het maakt het feit dat de Flying Spur de Panamera überhaupt kan bijhouden een technisch wonder.

Gewicht en omvang zeggen lang niet alles

Overigens komt die tweehonderd kilo niet in de vorm van gietijzeren carrosserie of extra isolatiemateriaal uit de lucht vallen. De Flying Spur is namelijk aanzienlijk groter dan de Panamera. En als we ‘aanzienlijk’ zeggen, dan bedoelen we dat in dit geval ook echt. De Porsche is al niet bepaald klein met zijn 5.049 mm lengte en 2.165 mm breedte (inclusief spiegels) en 1.423 mm hoogte, maar de Bentley gaat daar lachend overheen met 5.316 mm, 2.220 mm en 1.474 mm. Ook de wielbasis is een stuk groter: 3.194 mm tegenover 2.950 mm. De Bentley in een typisch Nederlands parkeervak krijgen, is dus wel ietsjes lastiger dan de Porsche. Gelukkig kunnen beide auto’s (optioneel) zichzelf inparkeren en kan je met behulp van de afstandsbediening ook de auto ook weer uit het vak krijgen zonder er zelf in te hoeven zitten.

Mocht je je dan nog afvragen of je ook al je koffers mee kunt nemen in beide auto’s? Dat ligt eraan. Ga jij met een volume van meer dan 346 liter op pad, dan ben je aangewezen op de Porsche. Daarin is namelijk ruimte voor 421 liter aan spul, en daarvan de bank ook nog eens opklapt worden voor een totaal volume van 1.255 liter. In de Bentley is de kans groter dat jij achterin zit, dus is het fijn dat daar de nadruk ligt op extra beenruimte en comfort.

Over de looks gaan we het maar niet hebben. Dat is iets te persoonlijk. En daarover kun je natuurlijk jouw mening ventileren in de reacties. Voor rest ons alleen nog de vraag: welke zou jij kiezen?