Fight: BMW iX5 vs Porsche Cayenne, Xpeng G9 en Volvo EX90

Het is natuurlijk heel tof dat de BMW iX5 met een actieradius van 845 kilometer de markt bestormt, maar daar is dan ook wel een immens accupakket van 148 kWh voor nodig. En dat zorgt er op zich dan weer voor dat deze kolos met z’n 2.900 kg de titel “zwaarste BMW ooit” opgeplakt krijgt. Maar is dat extra gewicht genoeg om het van de concurrenten te winnen?

De meest voor de hand liggende elektrische SUV die het tegen de iX5 moet kunnen opnemen, is wellicht de Porsche Cayenne Electric. Ook deze is groot, zwaar en heeft een aanzienlijke accu tussen de wielen. Ook de Volvo EX90 Twin Motor past in dat straatje. Groot, zwaar, maar een iets minder grote accu. Als laatste zou het oneerlijk zijn om de Xpeng G9 Long Range niet mee te nemen. Ook deze is groot en zwaar, maar heeft een veel kleinere accu die hij wel veel sneller kan opladen.

Hoe zwaar is zwaar?

Laten we eerst eens kijken naar de omvang van de accupakketten in alle strijders. Hierbij nemen we de bruikbare kWh’s om het zo eerlijk mogelijk te houden. Alsnog legt de BMW dan veruit de meeste cellen in de schaal met 141 kWh. De Cayenne moet het doen met 108, de EX90 met 102 en de G9 met ‘slechts’ 92,2.

Is dat verschil terug te zien in gewichten? Ja en nee. De iX5 is vanzelfsprekend het zwaarst met 2.900 kilo schoon aan de haak. Je zou dan ook verwachten dat de Xpeng het lichtst is, en dan heb je gelijk. De Chinees weegt namelijk 2.315 kg. Opmerkelijk genoeg is de Volvo, met een kleiner accupakket dat de Porsche, toch zwaarder dan de Duitse SUV. De EX90 legt namelijk 2.760 kg in de schaal, terwijl de Cayenne met zijn 6 kWh (7kWh bruto) meer, 130 kilo minder (2.630 kg) weegt.

Meer kWh = meer km?

In wat voor actieradius vertaalt dit gewicht en accucapaciteit zich dan? Tja, dat is lastig te zeggen in het geval van de iX5. Er wordt overal natuurlijk hard geroepen dat hij tot wel 845 WLTP-kilometers kan halen, maar in de kleine lettertjes staat dat BMW nog geen officiële WLTP-cijfers voor de auto heeft (die komen pas in oktober als de definitieve homologatie in september is afgerond). De 845 km is een verwachte top, maar het kan ook op een conservatievere 645 kilometer uitkomen, wat BMW als ondergrens communiceert.

Als we dan de iX5 dus niet zo strikt vastleggen op het hoogste getal, komen de concurrenten in ieder geval nog een beetje in de buurt. De Cayenne zou zich dan best goed kunnen meten met de iX5. Porsche communiceert namelijk een gecombineerde actieradius van 643 km, maar stelt tegelijk dat de auto in de stad zelfs 806 km op een volle lading zou kunnen afleggen.

De Volvo kan redelijk meekomen met de Porsche en haalt volgens de WLTP-cyclus zo’n 625 kilometers op een volle lading. De Xpeng G9 kan daar niet aan tippen en houdt het voor gezien na 585 WLTP-kilometers. Maar goed, die kan aanzienlijk sneller laden, dus daar zou hij op langere ritten mee kunnen compenseren.

Grotere accu staat niet gelijk aan sneller laden

Om daar gelijk maar op door te pakken: de G9 kan bij een geschikte DC-lader met een maximale snelheid van 525 kW laden. Volgens Xpeng heeft de auto daardoor slechts 12 minuten nodig om van 10 tot 80 procent te laden. Iets wat volgens onze eigen test nog als ‘langzaam’ te bestempelen is. De BMW iX5 kan eveneens een hoge laadsnelheid aan. De Duitser piekt op 460 kW, maar toch is er voor 10 tot 80 nog een vrij lange 23 minuten nodig. 11 minuten meer dan de G9, voornamelijk doordat het accupakket van de iX5 ruwweg de helft groter is.

Porsche doet het dan eigenlijk nog beter. Het sportwagenmerk geeft aan dat de maximale laadsnelheid 390 kW is en dat daarmee binnen 16 minuten van 10 naar 80 geladen kan worden. De Volvo kan zich eigenlijk nergens echt meten met de rest. De laadsnelheid is het laagst met 350 kW en ook het laden duurt met 22 minuten, vrij lang, zeker gezien het accupakket 40 kWh kleiner is dan de BMW.

Gewicht telt mee

Nog iets wat potentieel van invloed is voor de langere reizen: het vermogen. De Porsche heeft op papier het beste van alle werelden. Maximaal 442 pk (met Launch Control - anders is het 408 pk) die te gebruiken zijn om een sprint naar 100 in 4,8 seconden af te ronden en te pieken op 230 km/u. De BMW iX5 heeft ‘slechts’ 578 pk tot zijn beschikking, maar moet daarmee wel aanzienlijk meer gewicht verplaatsen. Een sprint naar 100 kost dan ook 4,6 seconden. De top ligt op een begrensde 210 km/u.

De Xpeng G9 haalt 200 km/u heeft, ondanks zijn relatief lage gewicht, ruim het langst nodig om tot 100 km/u op te trekken: 6,4 seconden. Het is dan ook de minst krachtige van het stel met 351 pk. De Volvo is iets sneller en werkt zichzelf met z’n 456 pk in 5,5 seconden naar 100 km/u. Hij heeft wel ruim de laagste topsnelheid. De EX90 is namelijk op 180 km/u begrensd. Dat heeft ook een reden, want de Zweedse autobouwer vindt het uit naam van veiligheid onnodig dat Volvo-rijders harder rijden. Valt natuurlijk iets voor te zeggen.

Groot, groter, grootst

Om het af te sluiten is het wellicht nog even goed om aan te geven dat de vier kolossen daadwerkelijk kolossen zijn. De Volvo is met z’n 5,04 meter de langste, de BMW iX5 met z’n 2 meter de breedste. Het lijstje in meters: Volvo EX90 Twin Motor: 5,04 x 1,96 x 1,74. BMW iX5: 4,99 x 2 x 1,74. Porsche Cayenne Electric: 4.99 x 1.98 x 1,67. Xpeng G9 Long Range: 4,89 x 1,94 x 1,67.

Kortom: op papier liggen de auto’s redelijk dicht bij elkaar. Tenminste, tot je naar de prijzen kijkt. Dan valt op dat de Chinees wel een heel groot gat slaat tussen hemzelf en de rest. De G9 Long Range heb je namelijk al voor 67.000 euro. Volvo vraagt voor de grootste van het stel zo’n 89.000 euro, terwijl de Cayenne pas vanaf 110.000 euro van eigenaar wisselt. BMW heeft de iX5, met z’n vanafprijs van net geen 106.000 euro, mooi in de hogere regionen van de markt gepositioneerd.

Zoals altijd valt er niet over smaakt te twisten en kunnen we in dit geval ook niet in je portemonnee kijken. De vraag is dan ook: welke zou jij kiezen nu je alles weet?

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