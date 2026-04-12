FIGHT: Cupra Raval vs Renault 5 en Kia EV2

Hoewel het nog even wachten is op de officiële introductie van de Volkswagen ID.Polo, begint de strijd in de onderste prijscategorieën lekker aan te wakkeren nu Cupra de Raval officieel heeft aangekondigd. Het is de eerste van vele vierwielers die op het MEB+ platform van de Volkswagen Group gelanceerd zal worden en daarom dus extra interessant.

De vraag is dan ook: kan de Raval, met name in goedkoopste trim, zich meten tegen de instappers van andere merken die we al kennen. We wijzen dan natuurlijk naar de Renault 5 die iedereen geweldig lijkt te vinden en de Kia EV2 waar enorm veel van verwacht wordt.

Praktisch, praktischer en de Franse slag

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: voor de 26.000 euro die Cupra voor de Raval vraagt, krijg je technisch praktischere auto dan wat je bij Renault voor dat geld krijgt. De 5 heeft standaard een 40 kWh-accupakket waarmee hij zo’n 310 kilometers moet kunnen afleggen. De Raval haalt 300 kilometer uit een accupakket van 37 kWh. Daarmee is de Spanjaard iets efficiënter dan de Fransoos, maar het echte verschil zit hem in de mogelijkheid om te snelladen. Die ontbreekt namelijk in zijn geheel op de instapper van Renault. Op de Raval gaat het ook niet bijster snel. Die piekt op 50 kW.

De Kia EV2, die iets duurder is dan zijn concurrentie, laat zowel de Raval als de 5 ruim achter zich. Met z’n 41 kWh-batterij komt hij 312 kilometer ver. Maar belangrijker nog: hij kan deze het snelst opladen. De EV2 piekt namelijk op 115 kW.

Doorrijden kan niet met allemaal

Hoe zit het dan met het elektrische vermogen van de drie? Ook hier komt de Renault niet lekker uit de blokken met slechts 95 pk en 215 Nm op de voorwielen. Een sprint naar 100 gebeurt daarmee. De Raval moet het doen met 115 pk en 267 Nm, waarmee hij ook op de 100 komt. De EV2 is soort van de krachtigste met 147 pk en 250 Nm. Daarmee haalt hij als enige de 100 km/u onder de 10 seconden. In 8,5 seconden moet het klusje geklaard zijn.

Mocht je overigens af en toe eens 150 ergens willen rijden, dan kan dat niet in de Renault. Die haakt af bij 135 km/u. De andere twee doen dat pas bij 160 kilometer per uur.

Waar zit de adder onder het gras?

Nu denk je natuurlijk dat de Renault 5 ergens wat verborgen gewicht moet hebben, of groter moet zijn om zijn achterblijvende cijfers te kunnen verantwoorden. Maar niet alleen is het de kleinste van de drie, ook is hij het lichtst. Het is de enige van de drie die minder dan 4 meter lang is (3.922 mm) en onder de 1.500 kilo (1498 kg) blijft.

De Kia is met zijn 4,06 meter 1,4 centimeter langer dan de Raval en weegt met zijn 1620 kg 52 kilo meer dan de Cupra. Toch past er minder in de Zuid-Koreaan. In de Raval past maximaal 441 liter, in de Kia kan je 362 liter proppen terwijl je in de Renault het slechts 326 liter krijgt. Grappig genoeg zou je op papier in alle drie de auto’s vijf personen kwijt moeten kunnen.

Als je dit zo leest, dan zal je ongetwijfeld snel opgemerkt hebben dat de Raval eigenlijk heel goed mee kan komen met zijn concurrentie. De Renault is in de basis duizend euro goedkoper, maar om dat geliefde karretje te verkiezen boven de Cupra, moet je wel op heel veel punten inleveren. Aan de andere kant krijg je niet eens zo heel veel meer als je een tweeduizend euro meer uit wilt geven aan de Kia EV2. Qua afmetingen en prestaties zijn ze redelijk vergelijkbaar, alleen het laden gaat wat sneller en je rolt wat hoger op de vering aangezien de EV2 technisch gezien een SUV is.

Dan blijft er nog maar een vraag over: welke kies jij?