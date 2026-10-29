Fight: Mercedes-AMG GT SUV vs Porsche Cayenne Electric en BMW iX5

Mercedes heeft onlangs een van de meest onaantrekkelijke elektrische SUV’s ooit de wereld in geholpen: de AMG GT SUV. Maar voordat we hem direct afschrijven op uiterlijk, leek het ons verstandig om naar het gehele plaatje te kijken. Hoe? Door hem het op te laten nemen in een vergelijking met de concurrenten.

Wie zijn die concurrenten? We kozen er twee: de Porsche Cayenne Electric en de BMW iX5. We kijken naar de instapmodellen van deze kolossen, waar je toch al meer dan een ton voor moet neertellen. Niet dat je ze daarvoor ook echt rijdt, want daarna mag je, naar goed Duits gebruik, nog voor tienduizenden euro’s de optielijst tackelen.

In de basis zijn ze allemaal goed

In dit geval laten we de opties voor wat ze zijn. Waar kom je dan op uit? De Mercedes-AMG GT SUV 53 4Matic+, de Porsche Cayenne Electric en de BMW iX5 60 xDrive. Allen hebben een NMC-accupakket van meer dan 100 kWh die werkt op 800 Volt. Daarmee halen ze ook allemaal meer dan 600 kilometer op een volledige lading en tikken ze met gemak meer dan 200 kilometer per uur aan.

In de basis zit het dus wel goed met allemaal. Toch blijken de verschillen enorm als je wat dieper in de cijfers duikt. De BMW iX5 heeft bijvoorbeeld met afstand het grootste accupakket van 148 kWh waarvan 141 kWh bruikbaar is. Porsche blijft nipt op de tweede plek met 113,3 kWh (108,7 kWh bruikbaar) en de Mercedes moet het doen met 2 kWh minder dan de Cayenne met 111 kWh (106 kWh bruikbaar).

Niet geheel verrassend liggen de actieradiussen van de drie ook redelijk ver uit elkaar. De iX5 haalt op papier namelijk 850 kilometers. Daar kunnen de anderen niet aan tippen. Opmerkelijk is wel dat de AMG GT SUV met een kleinere accu verder komt dan de Cayenne: 668 km voor de Mercedes tegenover 642 km voor de Porsche.

Tijd om koffie te halen?

Wil je met een van deze bakbeesten naar de wintersport knallen, dan is het goed te weten dat je met de Mercedes wat sneller je koffie moet halen dan met de anderen. De laadsnelheid van de AMG piekt namelijk op 600 kW, terwijl de BMW 460 kW aan kan tikken en de Porsche als enige onder de 400 blijft met een max van 390 kW.

Dat betekent dan ook dat je met de Mercedes slechts 12 minuten nodig hebt om van 10 naar 80 procent te laden. De Porsche heeft er 17 minuten voor nodig. De BMW, dankzij z’n enorme accupakket, staat 23 minuten aan de lader. Maar die klapt dan ook lachend bijna 200 kilometer verder door dan z’n concurrenten.

Heb je enkel een AC-lader tot je beschikking, dan is het toch wel even pijnlijk met de Mercedes en de Porsche. Beiden laden standaard met maximaal 11 kW. Dat betekent dat ze respectievelijk 11 uur en 30 minuten en 11 uur en 45 minuten nodig hebben op volledig op te laden. De BMW heeft dan wel het grootste accupakket, maar laadt twee keer zo snel met 22 kW. Een korte nacht van 7 uur en 45 minuten is al genoeg om weer met een volle lading op pad te gaan.

Hoe snel ben je op bestemming?

En nu we het toch over een tripje naar de wintersport hebben, is het ook wel fijn om te weten dat ze allemaal vierwielaandrijving hebben. Daarnaast is het ook verstandig om even te kijken hoe goed deze SUV’s mee kunnen komen op de Autobahn. De AMG is hierin de winnaar. Binnen 4,2 seconden klapt deze 2600 kg wegende vierwieler naar de 100 km/u en is de topsnelheid begrensd op 250 km/u. De eveneens 2600 kg wegende Porsche heeft daar 4,8 seconden voor nodig en piekt op 230 km/u. De BMW ondervindt hier het nadeel van het grote en vooral zware accupakket. Met 300 kg meer aan boord dan de concurrentie gaat het optrekken in 4,6 seconden en piekt het geheel op 210 km/u.

Nu lijkt het erop dat het gewicht helemaal geen nadeel heeft bij de BMW. Hij is immers niet de langzaamste bij het optrekken. Als we dan kijken naar het vermogen van de elektromotoren wordt het nadeel duidelijker. De BMW is namelijk ruim de krachtigste met 578 pk. De Mercedes haalt zijn hogere snelheden met ‘slechts’ 544 pk en de Porsche blijft achter met 442 pk. Had je maar voor de Turbo moeten kiezen…

Dan blijven we nog met de vraag zitten: moet er een koffer op het dak om alle bagage mee te kunnen nemen? We hebben hier te maken met auto’s die allemaal, op enkele millimeters na, twee meter breed en vijf meter lang zijn, dus daar zou heel wat in moeten passen. En dat doet het ook, behalve bij de Porsche. Daar kan je maximaal 1588 liter aan spullen in kwijt. In de Mercedes kan je 1740 liter proppen en in de BMW krijg je het meest: 1850 liter.

Kiezen op uiterlijk...

Kortom, de drie luxe SUV’s zijn redelijk aan elkaar gewaagd op alle fronten. Tenminste, tot je naar de prijs kijkt. De AMG is namelijk verruit de duurste met 119k. De Porsche begint vanaf 110k en de BMW heb je al voor een uiterst schappelijke 106k, of 114k als je er een M Sportpakket Pro op wilt hebben.

Dan is nu het woord aan jou: kan jij door het uiterlijk van de Mercedes-AMG GT SUV heen kijken en hem waarderen om zijn technische punten? Of kies je dan toch liever voor de verstandigere BMW of laat je je verleiden door de weelde aan opties bij waarmee je de Porsche Cayenne eigen kunt maken?

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