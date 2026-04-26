FIGHT: Mercedes-Benz C-Klasse Vs. BMW i3 Neue Klasse

Het is een rivaliteit die al decennia meegaat en een die aan beide zeiden een vaste en vooral loyale groep fans heeft. Maar voor hen bestaat nu een ongekende kans om over te stappen., want de kaarten worden opnieuw geschud, aangezien de Duitse zakensedans nu voor het eerst geëlektrificeerd worden. Met andere woorden: de gedoodverfde segmentleider uit München kan het wel eens heel zwaar krijgen om zijn positie te verdedigen tegen de nieuwkomer uit Stuttgart, oftewel we zetten de volledig elektrische BMW i3 Neue Klasse tegenover de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse.

En de winnaar is...

En dan lijkt de strijd al gestreden bij het eerste cijfer: de actieradius. De BMW i3 wint met 900 WLTP-kilometers op dit punt met gemak van de C-Klasse die na 762 km ophoudt met rollen. Maar dat verschil van 138 kilometer is heel eenvoudig te verklaren. De i3 komt namelijk met een aanzienlijk groter accupakket ten tonele. De Münchenaar heeft 112 kWh tussen de wielen liggen terwijl de uitdager het met 94 kWh moet doen. Reken je dat dan terug naar kWh per km, dan kom je uit op een verrassend gelijkwaardig getal van 8 kilometer per kWh. Sterker nog, de Mercedes is achter de komma iets efficiënter. Als we niet zo hard afronden komen we op 8,04 km voor de BMW uit en 8,11 km voor de Mercedes.

Maar dan de vraag: welk van de twee komt na een laadstop van 10 minuten verder? Hoewel deze cijfers in de praktijk wellicht dichterbij elkaar komen te liggen, komt de BMW volgens de WLTP 400 kilometer ver en de Mercedes ‘slechts’ 325 kilometer. Iets wat dan waarschijnlijk weer iets te maken heeft met de maximale laadsnelheid van de auto’s. Hoewel beide vierwielers een 800V-accustructuur hebben, haalt de i3 400 kW en piekt de C-Klasse op 300 kW.

De comeback van de C

Qua vermogen moet de BMW het afleggen tegen zijn kersverse uitdager. De C 400 4MATIC die als eerste gepresenteerd is, heeft een vermogen van 490 pk tegenover de 469 pk van de BMW. Wat dat in de praktijk betekent in sprintjes naar de 100 km/u? Dat blijven we je verschuldigd, want alleen Mercedes-Benz deelt een cijfer: 4 seconden. Aan de andere kant deelt BMW weer als enige het koppel van de i3: 645 Nm. Misschien dat je zelfs als wiskundig goeroe hier relevante cijfers uit kunt toveren?

Nog een cijfertje dat eventueel goed kan zijn om te weten: de wielbasis. Die bepaalt immers hoeveel ruimte er in het interieur is. Mag jij raden welke bij welke auto hoort: 2.897 mm en 2.962 mm. Laten we het zo zeggen: in Stuttgart hechten ze een hoop waarde aan 65 mm extra beenruimte.

Het mag duidelijk zijn dat de twee Duitsers belachelijk op technisch gebied en vooral op papier erg dicht bij elkaar liggen. Tenminste, met de cijfers die we nu hebben van de eerste modellen. Mogelijk komt er later nog meer verschil als beide merken wat meer informatie gaan delen, ook over de goedkopere instapmodellen. Voor nu komt het blijkbaar neer op smaak. Of eigenlijk: welke vind je mooier?