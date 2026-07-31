Fight: Mercedes-Benz GLA vs Tesla Model Y, Audi Q4, Xpeng L03

We zijn hem allemaal in één klap vergeten: de Mercedes-Benz EQA, want de vervanger komt met de nodige bombarie binnen. De nieuwe elektrische Mercedes-Benz GLA trekt ten strijde met een actieradius van maximaal 657 WLTP-kilometers. Dat is nogal wat voor een dergelijke auto. Daarom leek het ons eens goed om te kijken hoe de uitdagers in het segment zich daartegen kunnen verdedigen.

Laten we eerst even kijken naar de auto’s die we voor deze vergelijking hebben uitgekozen: De Mercedes-Benz GLA 250+, de Tesla Model Y Premium, de Audi Q4 e-tron quattro en om het nog leuker te maken, de Xpeng L03 Long Range. Die laatste zit dan wel in een complete prijsklasse lager, hij wil graag pretenderen dat hij op hoger niveau kan meevechten. Dus dan kijken we daar even naar.

Welke auto komt het verst?

Omdat die actieradius van de Mercedes zo hoog is, lijkt het ons goed om daarmee te beginnen. Zoals gezegd communiceert de Duitse autobouwer vooral het hoogste cijfer, maar in de technische gegevens vinden we een nuance. De GLA 250+ kan namelijk ergens tussen de 577 en 657 km stil komen te vallen. Zelfs met dat in acht genomen, scoort de nieuwkomer zeker niet slecht.

De enige die echt in de buurt komt is de Tesla Model Y Premium AWD met zijn 629 km. Daarna komt we de Audi Q4 e-tron quattro met 558 kilometer en de Xpeng L03 Long Range geeft er als eerst de brui aan met alsnog een zeer schappelijke 520 kilometer.

Het snelst op de weg?

Dan is het daarna natuurlijk de vraag hoe snel het laden gaat. Daar komt de Mercedes vooral goed uit de verf dankzij z’n 800V-accustructuur. De pieklaadsnelheid die de 250+ kan aantikken ligt op 320 kW. Ruim boven de 250 kW van de Tesla en de 236 kW van de L03. De Q4 doet hier echt niet mee met z’n 165 kW. Overigens laden alle vier de vierwielers standaard met 11 kW AC, tenzij er een optie aangevinkt wordt om dit te verhogen. Dat kan niet bij allen.

Hoewel de Audi met de laagste laadsnelheid moet strijden, gaat het laden van 10 naar 80 procent verrassend genoeg even snel als de Tesla dat doet: in 28 minuten. De Mercedes wint logischerwijs lachend met 22 minuten, maar de Xpeng gaat nog wat sneller met 20 minuten.

Wegsprinten van de laadpaal gaat het snelst met de Tesla. Die tikt al na 4,8 seconden 100 k/u aan dankzij de 514 pk die hij over alle vier de wielen op het asfalt kwijt kan. De Audi Q4 doet hetzelfde trucje in 6,2 seconden met 299 pk. De Xpeng houdt het nog redelijk bij met 6,6 seconden en 245 pk op enkel de achterwielen, terwijl de Mercedes er als enige meer dan zeven seconden over doet. 0-100 km gaat in 7,3 seconden, terwijl deze toch een respectabele 272 pk op de achterwielen kwijt kan.

Wat weegt zwaarder?

Als we dan kijken naar de omvang van de accu’s dan valt op dat de twee auto’s die precies even lang nodig hebben aan de snellader, een evengrote accu hebben: 82 kWh bruto en 79 kWh netto. De auto die het snelst laadt en het verst komt, heeft ook de grootste accu. De GLA heeft maar liefst 90 kWh bruto en 85 kWh netto. De snelste van het stel heeft ook de kleinste accu met 71,2 kWh bruto en 69,5 kWh netto.

Nemen we de gewichten van de SUV’s ook mee in het geheel, dan begint wat duidelijker te worden waar de verschillen in actieradius vandaan kunnen komen. De Audi weegt namelijk met zijn 2240 kg bijna 200 kilo meer dan zijn directe concurrent, de Telsla Model Y (2.067 kg). Daarnaast is hij ook nog eens ruim 50 kilo zwaarder dan de nieuwste Mercedes (2.155 kg) en slaan beide Duitsers helemaal een groot gat met de 2.015 kilo wegende Chinees.

Groot is niet groter

Hoewel de GLA groter is geworden dan zijn voorganger(s), is het nog steeds de kleinste in deze vergelijking. Met zijn 4.565 mm lengte komt hij op z’n minst 38 mm te kort op de Audi (4.603 mm), 85mm op de Xpeng (4.650 mm) en maar liefst 225 mm op de Tesla (4.790 mm). Qua breedte scheelt het allemaal een stuk minder. Tussen de twee Germanen is een verschil van 8 mm te meten in het voordeel van de Merc (1.873 mm versus 1.865 mm). De Model Y is het grootst met z’n 1.982 mm en de andere strijder die bijna de twee meter aantikt is de L03 met z’n 1.920 mm.

Is de Mercedes met zijn geringe postuur dan ook de kleinste qua laadruimte? Niet helemaal. Hij wint het nipt van de Audi dankzij een iets grotere frunk. Of eigenlijk het feit dat de GLA een frunk heeft en de Q4 niet, maakt het verschil. Daardoor komt de laadruimte uit op 1.507 liter (1.400 + 107 frunk) tegenover de 1.487 liter van de Audi. De Model Y Premium biedt overigens veruit het meeste ruimte. Daarin zou je 2.138 melkpakken kwijt moeten kunnen. De Xpeng tellen we voor de vorm niet mee,. De verstrekte informatie laat alleen zien dat er ruimte is voor 367 liter achter de achterbank en 89 liter in de frunk kan.

Tja, de Audi...

Alles bij elkaar genomen, komt de Mercedes toch redelijk als winnaar uit de bus wat ons betreft. Hij verliest het op een paar puntjes van wat concurrenten, maar over het algemeen lijkt het de beste keuze als het aankomt op actieradius, laadsnelheid en ruimte. Daar betaal je dan ook wel voor, want als we uitgaan van de startprijzen, is hij zonder opties al de duurste. En je weet dat je een Duitser nooit kaal kunt kopen. Dat gezegd hebbende, lijkt de Model Y Premium voor z’n geld nog steeds een uiterst solide keuze en kan de Xpeng L03 redelijk meekomen met zijn duurdere broers. Waar de Audi valt? Tja, ergens tussen wal en schip? Wellicht een goede keuze voor de verstokte Audi-rijder.

Maar zoals altijd: dit is een gevecht op basis van cijfers. De looks tellen ook, en daarin gaan wij geen winnaar kiezen. Smaak is niet te koop, wel te verkrijgen tegen meerbetaling. Kortom: welke kies jij?

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