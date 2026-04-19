Fight: Mercedes EQS vs Lucid Air GT (vs BMW i7, maar eigenlijk niet)

Raken we net een beetje gewend aan elektrische auto’s met een actieradius van rond 800 WLTP-kilometers, komt Mercedes ineens met een nieuwe EQS die 907 kilometer haalt uit de hoek. Dat is verder dan een vergelijkbare luxeslee komt op een volle benzinetank. Maar we lijken toch een beetje vergeten dat Mercedes lang niet de eerste was die de grens van 900 kilometer doorbrak. Een groepje Amerikanen deed het jaren geleden al en dat vraagt dus om een vergelijking, want hoe verhoudt de al wat oudere Lucid Air Grand Touring tegenover het nieuwste Duitse wapen?

Voordat we de twee het laten uitvechten, willen we nog even jouw vraag adresseren: waar is de BMW i7? We hebben overwogen om die mee te nemen, maar dat werd wel heel erg oneerlijk. De i7 is in alle opzichten ruim de duurste en heeft levert voor die meerprijs slechts een actieradius van 601 kilometer. Daarbij moeten we ook gelijk aangeven dat BMW een vernieuwde i7 al achter de schermen klaar heeft staan. Als we daar meer van weten, wordt het wellicht weer interessant om die mee te nemen.

Terug naar de twee vechters die het tegen elkaar opnemen: de Mercedes-Benz EQS 450+ tegen de Lucid Air Grand Touring. Het zijn beide absoluut niet de instapmodellen, maar wel de range-toppers. En omdat de nieuwe EQS juist daarop de aandacht trekt, leek het ons goed om de vergelijking juist hierop toe te spitsen.

Een eerlijk gevecht gemaakt

Voor de vorm hebben we de twee ook een vergelijkbare uitrusting gegeven. Dat wil zeggen een kleurtje op de buitenkant en op de bekleding. Daarnaast hebben we gekozen voor de wielen die de hoogste actieradius leveren en hebben we voor de rest beiden gelijk getrokken op standaard uitrusting. Zo werd de EQS bijna 30.000 euro duurder en kwam het totaal op net geen 138.000 euro. De Lucid begon al op net geen 134.000 euro, maar was dan ook standaard rijker uitgerust. Met een handjevol keuzes komt de totaalprijs van die auto dan ook op net geen 144.000 uit. Met een verschil van 6.000 euro tussen de twee wordt het gat wel erg klein, en de vergelijking des te interessanter.

Om dan gelijk maar met de technische specificaties te beginnen: de Lucid wint het hier vrij makkelijk. De auto haalt met een kleiner accupakket meer kilometers: 117 kWh en 960 kilometer. Dat komt voornamelijk doordat de auto aanzienlijk efficiënter is. Hij verbruikt slechts 13,5 kWh per 100 kilometer. De Mercedes-EQS 450+ heeft een 122 kWh accupakket en haalt daar 907 kilometer uit. Omgerekend verbruikt de Duitser 15,7 kWh per 100 kilometer. Dat heeft waarschijnlijk ook iets te maken met het luchtweerstandscoëfficiënt van 0,20 van de Mercedes tegenover de 0,197 van de Lucid. Het zijn de details.

Langzamer en sneller

Toch legt de Air het af op laadsnelheid. De Amerikaan piekt op 300 kW, terwijl de EQS 350 kW kan aantikken. Maar die extra snelheid vertaalt zich dan weer niet in een snellere overall laadtijd. Beiden hebben 27 minuten nodig om van 10 naar 80 procent te laden. Overigens valt het op dat Lucid de Air standaard met een 22 kW AC-laadsnelheid levert en Mercedes ervoor kiest om het bij de EQS te beperken tot 11 kW.

Ook op vermogen wint de Lucid. De twee elektromotoren (een voor elke as) zijn in deze slee goed voor 831 pk en 1.200 Nm. Daarmee is een sprint naar 100 km/u gedaan in 3,2 seconden. De EQS heeft slechts een elektromotor op de achteras die 408 pk en 505 Nm produceert. Toch komt de Mercedes in een zeer respectabele en vooral comfortabele 5,9 seconden op 100 km/u. Niet alleen de vermogenscijfers helpen hier in de sprintcijfers. Ook het gewichtsverschil van ruwweg 200 kilo in het nadeel van de Mercedes telt mee. De EQS legt 2560 kilo in de schaal, terwijl de Lucid 2360 kg aantikt.

Kleiner, maar groter

Dat extra gewicht komt niet alleen door de extra accucellen die de dikke Duitser mee draag. Ook is hij aanzienlijk groter. De EQS meet 5.225 mm in lengte, terwijl de Air Grand Tourer op 25mm na de 5 meter net niet redt. En zo gaat het in vrijwel alle dimensies. De EQS is 11 centimeter hoger, 5 centimeter breder (zonder spiegels) en een 20 centimeter langere wielbasis. Dat zie je dan weer niet terug in de draaicirkel. De Mercedes draait op 11,9 meter, terwijl de kortere Lucid 12 meter nodig heeft.

Grappig is wel dat je net iets meer bagage kwijt kunt in de Lucid: 627 liter (exclusief frunk) tegenover de 610 liter van de EQS. Als we de frunk nog eens gaan meetellen, dan wordt het een oneerlijke vergelijking, want die ontbreekt bij de Duitser. Toch kan je in het vooronder van de Lucid nog zo’n 283 liter aan rommel wegstouwen.

Waar komen we dan op uit? Technisch gezien zou je zeggen dat de Lucid met de winst aan de haal gaat. Voor de zes duizend euro verschil krijg je veel meer vermogen, een grotere actieradius, betere efficiëntie, vierwielaandrijving en meer laadruimte. Maar dat is allemaal op papier. In de echte wereld tellen ook dingen als de opgebouwde merkwaarde mee. En daar ontbreekt het bij Lucid nog aan, simpelweg omdat het nog maar een paar jaar meedraait en in al die tijd slechts twee modellen op de markt heeft gezet. Dus een echte winnaar mag jij kronen: welke zou jij kiezen?