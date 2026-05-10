Fight: Porsche Cayenne Electric versus Lucid Gravity en Lotus Eletre

Als je nu eens goed gaat nadenken over concurrenten voor de Porsche Cayenne Electric, waar kom je dan op uit? In de Duitse hoek vind je vooral verouderde SUV’s met technisch achterblijvende technologie waar je niet meer aan wilt beginnen. Bij de sportwagenmakers blijft het hele elektrische gebeuren achter. Toch is er wat te vinden in China en de VS: de Lucid Gravity en de Lotus Eletre. Beide serieuze snelladende 800V krachtpatsers waar de Duitse nieuweling het tegen op moet nemen.

Dit gevecht tussen de elektrische kolossen is toch iets interessanter dan je zou verwachten. Er gebeurt namelijk iets wat eigenlijk niet logisch is. De zwaarste vechter in de ring is namelijk ook de efficiëntste en tevens de auto die ook de grootste actieradius heeft (al is dat dan weer los te verklaren). De Lucid Gravity weegt veruit het meest met zijn 2759 kilogram. Dat komt voornamelijk doordat hij ook het grootste accupakket van 123 kWh heeft. Maar extra gewicht zou moeten leiden tot lagere efficiëntie. Toch is de Gravity met 0,16 kWh per kilometer efficiënter dan de Cayenne met zijn 0,17 kWh per km en veel efficiënter dat de lichtste: de Eletre die niet verder komt dan 0,18 kWh per kilometer.

Grotere accu is kleinere actieradius?

De actieradius van de modellen liggen dan ook best ver uit elkaar. De Gravity haalt op WLTP-papier 748 km, de Cayenne stopt na 642 km en de Chinese Lotus houdt het na 600 km voor gezien. Opmerkelijk is dat de laatste twee qua gewicht en accucapaciteit heel dicht bij elkaar liggen. Het scheelt 35 kilo en 1 kWh, beide in het voordeel van de Eletre (108 versus 109 kWh en 2600 versus 2565 kg). Dan is het toch apart dat die daar niet meer kilometers uit weet te halen.

Dat je niet zo ver komt als de auto die ruim het grootste accupakket meezeult, is niet gek. Maar misschien valt er dan nog iets te winnen op laadsnelheid? In het geval van de Lotus is dat helaas niet het geval. Die pakt maximaal 367 kW. Dat is 23 kW minder dan de Cayenne en 33 kW minder dan de Gravity. Alleen in de praktijk, onder de juiste omstandigheden, vertaalt dat verschil zich niet helemaal zoals je zou verwachten. Van 10 naar 80 laden doet de Cayenne namelijk het snelst met 16 minuten. De Eletre is na 20 minuten klaar en de Gravity sjokt er achteraan met 26 minuten.

Misschien is er iets als té groot?

Hoewel de Chinees relatief snel is met laden, is hij wel het lastigst op een laadplek te manoeuvreren. Met 5,1 meter lengte steekt hij ruim 10 centimeter verder uit een Nederlandse parkeervak dan beide andere modellen. Qua breedte (meer dan 2 meter) en hoogte (rond de 1,6 meter) komen de verschillen uit op millimeters, dus is in en uitstappen bij al deze kolossen een uitdaging. Toch verklaart het formaat van de Chinees enigszins de achterblijvende efficiëntie en actieradius. De aerodynamica van de Lotus is dus klaarblijkelijk niet helemaal op orde, terwijl het merk juist hier zoveel mee loopt te pochen.

Extra vreemd: de Eletre is ruim de grootste, maar heeft de kleinste bagageruimte. 1532 liter maximaal, tegenover 1588 liter van de Cayenne en, hou je vast, 3398 liter van de Gravity. Die laatste heeft dan ook als enige een frunk met ruimte voor twee mensen. Geen grap. Het is zo bedoeld dat het kan fungeren als zitje. Zonder mensen biedt het ruimte aan 230 liter aan andere troep. Overigens biedt de Lucid standaard ruimte aan zeven personen, terwijl er in de andere twee slechts vijf passen.

Welke is de snelste?

Dan door naar de het interessantere deel van dit gevecht: vermogens. Natuurlijk weet je dat de Porsche Cayenne Turbo met 1156 pk ten tonele kan komen, maar in deze vergelijking zou het dan ietwat oneerlijk worden, aangezien dit model bijna het dubbele kost dan de concurrentie. Daarom houden we het bij de reguliere Cayenne. Die moet het doen met 442 pk. Ietwat karig tegenover de Eltre 600 die in basistrim 612 pk meeneemt. Maar de echte krachtpatser is de Gravity Grand Touring die zich door 839 paarden voort laat duwen.

Wat zegt dat voor de sprints van 0 naar 100 km/u? Precies wat je verwacht. De Porsche is de ‘langzaamste’ met 4,8 seconden, de Lotus klaart de klus in 4,5 seconden en de Gravity ramt hem in 3,6 seconden naar de gewenste kruissnelheid.

Nu moeten we eerlijk zeggen dat de Gravity en Cayenne met een beetje uitrusting heel dicht bij elkaar in de buurt komen qua prijs (reken op iets meer dan 130.000 euro). De Eletre 600 krijg je niet tot dat punt. Verder dan 122.000 euro kom je niet. Toch is het qua specificaties de enige die echt een beetje mee kan doen in deze categorie, aangezien het de enige is die 600 kilometer actieradius heeft. Duurdere varianten halen net de 500 kilometer, waardoor het gat met de Porsche en de Lucid veel te groot wordt.