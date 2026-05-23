FIGHT: Skoda Epiq torent over Cupra Raval en Volkswagen ID.Polo

We zijn compleet: de drie kleine elektrische karretjes van Volkswagen zijn bekend. En daarbij zijn ze alle drie redelijk afwijkend van elkaar. Zeker als je kijkt naar de laatste toevoeging aan het aanbod: de Skoda Epiq. In tegenstelling tot de twee compacte stadswagens, hebben we hier te maken met een hoogpotige crossover. En dat laatste zorgt voor nog meer verschillen.

Welke is de rangekoning?

Om maar met de deur in huis te vallen: hoe hoger de auto, hoe kleiner de actieradius. Aerodynamica heeft immers een impact en dat voel je ook in de Skoda, maar om de een of andere manier nog meer in de Cupra. De Skoda met het kleinste LFP-accupakket (37 kWh netto) komt niet verder dan 310 km, waar de VW net geen 330 aantikt en de Cupra het al bij 300 km opgeeft.

Bij de varianten met 52 kWh NMC-accu’s is het verschil ineens nagenoeg verdwenen. De Epiq komt dan het minst ver met 440 km, de Raval rolt vier kilometer verder en de ID.Polo is wederom de rangekoning van de drie met 452 WLTP-kilometers.

En vermogen dan?

Opmerkelijker is het verschil in snelladen. Om de een of andere reden is de goedkoopste Epiq 35 beperkt tot een snelheid van 50 kW, terwijl zowel de ID.Polo en Raval kunnen pieken op ruwweg 90 kW. Een stapje omhoog naar de Epiq 40 brengt de laadsnelheden in lijn met de concurrenten. Datzelfde geldt ook voor de varianten met 52 kWh-accupakketten. Die halen alle drie 105 kW. De laadtijden van 10 naar 80 liggen dan ook allemaal zo rond de 25 minuten, op de Epiq 30 na, die heeft er 33 minuten voor nodig.

Qua vermogens is het ook allemaal enorm veel van hetzelfde. De goedkoopste varianten hebben allen 96 pk op de voorwielen. Voor een paar duizend euro meer wordt dit getal opgerekt naar 116 pk en de topmodellen moeten het rooien met 211 pk. Enkel bij Cupra en VW is er nog een keuze voor een sportmodel, respectievelijk de VZ Rebel en de GTI, die hebben 226 pk op de voorwielen.

Kortom: hoewel de drie Vaggies op hetzelfde MEB+-platform rollen, hebben ze wel alleen een duidelijk andere afstelling meegekregen.

Hier zit het echte verschil

Het echte grote verschil tussen de Epiq en de rest zit hem, naar zijn hogere wegligging, vooral in de omvang van de compacte auto. Hij is namelijk aanzienlijk groter dan zijn broertjes. De Skoda is namelijk ruwweg 12 centimeter langer (4171 mm tegenover 4053 voor de Raval en 4046 voor de ID.Polo). Ook is hij ruim 5 centimeter hoger (1798mm tegenover VW: 1518 en Cupra: 1530). En hoewel de Epiq dus duidelijk langer is, meet zijn wielbasis exact dezelfde 2600 mm als die van de Raval en ID.Polo.

Nu vraag je je natuurlijk af hoe dat verschil in lengte en hoogte zich vertaal in ruimte in het interieur? Die lijkt vooral achter de achterbank terug te vinden te zijn, want zowel de Cupra als VW hebben ruimte voor 441 liter aan spullen, waar in de Epiq 475 liter gepropt kan worden.

Dit telt zwaar

Gezien het verschil in formaat is het ook logisch dat de Epic de zwaarste van de drie is, toch? Dat is ook zo. In de zwaarste configuratie met 52 kWh NMC-accupakket tikt de Skoda 1712 kg aan. De zwaarste ID.Polo legt 1.512 kilo in de schaal en de Raval komt niet boven de 1.576 kg.

Het grootste verschil zit hem in de prijs. De Epiq is met afstand de duurste om in te stappen. Als je 26.990 euro aan de Skoda-dealer overhandigd, mag je met de elektrische crossover naar huis. Bij Volkswagen is 24.990 euro nodig en Cupra kiest de gulden middenweg met een vanafprijs van 25.990. Je kunt natuurlijk allerlei redenen verzinnen waarom de prijsverschillen te verantwoorden zijn, maar wij wijzen toch even naar één goede reden: de paraplu.