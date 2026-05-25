FIGHT: Skoda Epiq Vs Kia EV2 - welke kleine SUV is het grootst van stuk?

Nu het doek van de Skoda Epiq is getrokken en blijkt dat hij toch wel een beetje uit de toon valt in vergelijking met zijn VAG-broeders, kijken we even buiten wat het Duitse moederbedrijf in het aanbod heeft.

Dan kom je natuurlijk al heel snel uit bij de grote concurrent Kia die met de EV2 een redelijk succesvol karretje in handen heeft. Iets wat het extra interessant maakt om de Epiq er naast te leggen, want daarmee kan je ongetwijfeld al een beetje voorspellen of Skoda iets waardigs in handen heeft of niet.

Voordat de Epiq het gevecht met de EV2 aangaat, is het wel handig om even de grondregels te bespreken. Voor deze strijd kiezen we namelijk de twee dichts bij elkaar liggende varianten: de Skoda Epiq 55 tegenover de Kia EV2 61 kWh. Beide de modellen met de grootste actieradius die ook nog eens prijstechnisch redelijk dicht bij elkaar liggen.

Hoe ver komen ze eigenlijk?

Laten we gelijk maar bij die actieradius beginnen. De Kia EV2 haalt 453 WLTP-kilometers uit een 58 kWh-metend NMC-accupakket. De Skoda Epiq doet het dan, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, iets beter. Die haalt namelijk 441 kilometer uit een 51,7 kWh NMC-accupakket. 12 kilometer minder ver met 6,3 kWh minder aan boord, is best een groot verschil.

Nu zou je kunnen denken dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, als de laadsnelheden maar een beetje bij elkaar in de buurt komen. Helaas is dat niet het geval. Hoewel de EV2 op papier de hogere pieksnelheid van 115 kW heeft tegenover de 105 kW van de Epiq, vertaalt zich dit in een langere laadtijd. De Epiq heeft namelijk slechts 24 minuten nodig om van 10 naar 80 procent te laden, terwijl de EV2 er een half uur over doet.

Hoe kan dat?

Verklaren waar dat verschil in actieradius precies vandaan komt, is lastiger dan je zou denken. De EV2 is namelijk in eigenlijk alle opzichten iets kleiner dan de Epiq. Hij is 12 centimeter korter (4.171 versus 4.060 mm) en een halve centimeter lager (1.581 mm vs 1.575 mm). In de breedte verschilt het slechts twee millimeter en de wielbasis is vier millimeter groter in het voordeel van de EV2. Ook de gewichten liggen schrikbarend dicht bij elkaar. De EV2 is zeven kilo zwaarder dan de Epiq (1.625 kg tegenover 1.618 kg).

Je zou dan nog kunnen zeggen dat een lager vermogen ervoor zorgt dat een elektrische auto efficiënter met zijn energie omgaat en dus een hogere actieradius heeft. Maar als je die aanname gebruikt, dan zou de EV2 verder moeten komen. Die heeft namelijk een elektromotor van 136 pk op de vooras, terwijl de Epiq 211 pk op diezelfde as heeft. Dit verschil is niet terug te zien in de topsnelheid van 160 km/u die beiden kunnen aantikken, maar wel in de sprinttijd van 0 naar 100 km/u. De Epiq klaart dit klusje in 7,1 seconden, de EV2 in 9,5.

Iets groter, maar veel ruimer

Waar we dan op uitkomen is mogelijk een betere aerodynamica van de Epiq of wellicht een wat efficiënter gemaakt voertuig. Dat laatste lijkt overigens sowieso het geval te zijn voor de Tsjechische EV, want die heeft een grotere frunk (25 vs 15 liter) en meer laadruimte achter de achterklep (475 vs 362 liter). Het verschil in laadruimte wordt nog veel groter als de achterbank opgeklapt wordt: 1.345 liter in de Epiq tegenover 1.201 liter in de EV2. Ook mag de Epiq 450 kilogram meer achter de auto hangen dan de EV2, die op de vrij standaard 750 kg blijft hangen.

Het voelt alsof we met de prijs de laatste nagel in de kist slaan van de EV2, want deze begint vanaf 33.595 euro. Dat is ruwweg 1.600 euro meer dan de 31.990 euro die de Epiq bij de dealer moet opbrengen. Maar dat is ietwat misleidend, want de EV2 is van zichzelf al volledig uitgerust, terwijl er op de Epiq nog wat opties gekozen kunnen worden.