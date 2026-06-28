Fight: Skoda Peaq vs Mercedes GLB 250 en Peugeot e-5008

De wereld van de 50.000 euro kostende, volledig elektrische zevenpersoons familie SUV’s groeit gestaag. Met de komst van de Skoda Peaq zijn ze bijna niet meer op een hand te tellen. En dat geeft genoeg aanleiding om eens wat van deze personenvervoerders het tegen de nieuwkomer op te laten nemen.

Voordat we beginnen, gooien we het leasebudget van 50.000 euro over boord. Waarom? Omdat we alle geselecteerde vierwielers graag met én 7-zits én een schappelijke actieradius het strijdtoneel willen laten betreden. Voor de Mercedes GLB betekent dat ondermeer dat de derde zitrij als 1.331 euro kostende optie geselecteerd moet worden. Ook het instapmodel, de GLB 200, is niet toereikend genoeg. Een minimale upgrade naar de 250 is wenselijk om nog enigszins in de buurt te komen van de 646 km waar de Peaq mee aantreedt.

Ook de Peugeot, die standaard een derde zitrij heeft, moet een upgrade van het accupakket krijgen om aan de beloofde 668 WLTP-kilometers te kunnen komen. Waar komen we dan op uit? Minimaal 54.990 euro voor de Skoda Peaq met 89 kWh, 52.090 euro voor de Peugeot e-5008 met 97 kWh en 56.095 euro voor de Mercedes-Benz GLB250 met 79 kWh en de optionele derde zitrij. Met wat personalisatie komt het allemaal best dicht bij elkaar te liggen.

Kom je nog eens ergens?

Wat dat niet doet, is de actieradius. Tenminste, die van de Mercedes-Benz kan verreweg niet tippen aan de kilometers die de andere twee claimen. Hij blijft namelijk steken op 518 WLTP-kilometers. Nu is het de vraag hoe dit verschil van ruwweg 150 km in de praktijk uitpakt, maar gezien het feit dat de Duitser ook nog eens met afstand het kleinste accupakket heeft, het er alle schijn van dat het gat groot blijft. Opmerkelijker is dat de Peugeot met 8 kWh meer slechts 20 kilometer verder komt dan de Skoda. De Fransoos blijft namelijk steken op 668 km.

Als we dan verder kijken naar vermogens, dan wordt het verschil in actieradiussen alleen maar onduidelijker. De Peaq, die qua zowel accucapaciteit als actieradius tussen zijn twee uitdagers komt te liggen, heeft met afstand het hoogste vermogen. 286 pk krijg je in deze versie. In de Peugeot moet je het doen met 231 en in de Mercedes krijg je een acceptabele 272 paardenkrachten onder de rechtervoet.

Komt zo'n kolos nog een beetje van z'n plaats?

Vertalen deze cijfers zich dan ook naar logische prestaties? Natuurlijk niet. De Peaq is nipt het snelst naar de 100 km/u. Deze 7-zitter heeft er 7,1 seconden voor nodig. De Mercedes voltooit diezelfde sprint in 7,2 seconden. De Peugeot doet eigenlijk niet mee in deze race, want die heeft er een lachwekkende 9,6 seconden voor nodig. Maar goed, er valt wat voor te zeggen dat het cijfer nog in beeld komt, want alles boven de 10 seconden benoemen we hier niet.

Extra lullig voor de Franse kolos is het feit dat hij ook nog eens de laagste topsnelheid heeft. Bij 170 houdt het feest op. De Peaq kun je doortrappen naar 180 km/u en de Mercedes is de enige die de 200 passeert. En met relatief wat ruimte ook, want op de Autobahn kan er met 210 km/u op de teller nog redelijk overtuigend gebumperkleefd worden om de voorligger van de linkerbaan te drukken.

Is er ook ruimte voor boodschappen voor zeven personen?

Maar goed, we weten allemaal dat je zo’n familievervoerder niet koopt om het vermogen of de topsnelheid. Die koop je omdat er een hoop kinderen en een hoop bagage in moet. Kortom, hij moet groot zijn. In dat geval is vooral de Peugeot het lastigst te parkeren, want die is ruwweg 10 centimeter breder dan de rest met zijn 1934mm tegenover de 1867mm van de Skoda en 1861mm van de Mercedes. Qua lengte wint de heeft de Peaq de beste kaarten. Hij meet met zijn 4.878 mm ongeveer 8 centimeter meer dan de e-5008 en zelfs 15 centimeter meer dan de GLB. De hoogtes van de drie liggen allemaal binnen 2 centimeter van elkaar.

Bij het vergelijken van de laadruimte lopen we tegen een puntje van aandacht aan. Volgens de gegevens van Mercedes heeft de GLB namelijk maar 570 liter aan opbergruimte. Dat klinkt redelijk, maar dat is vermoedelijk zonder de derde zitrij aangezien deze niet standaard is. Mercedes geeft de cijfers met derde zitrij niet, wat dus een vertroebeld beeld geeft. De andere twee doen het wel, waarbij de Peaq met de derde rij omhoog wint (299 liter tegenover 259 liter), maar met de derde rij. Als de derde rij omlaag gaat houden ze bij Skoda de achterbank omhoog, waardoor de maximale laadruimte op 890 liter uitkomt. In Frankrijk klappen ze gelijk alles maximaal weg, waardoor het totaal hier op 1815 liter uitkomt.

Aan oordelen over het uiterlijk wagen we ons ook deze keer niet. Dat laten we aan jou door je de vraag te stellen: welke zou jij kiezen?

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