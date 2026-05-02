FIGHT: Volkswagen ID.Polo vs. Cupra Raval - Kleine verschillen tellen op

De eerste twee kleine, betaalbare EV’s van Volkswagen zijn gepresenteerd. Dat betekent dat jij als leasert binnenkort voor de keuze staat: wordt het de sportieve Cupra of de degelijke ID.Polo?

De vraag lijkt simpel te beantwoorden, want beide auto’s staan op hetzelfde MEB+-platform. Dat houdt in dat ze onderhuids nagenoeg hetzelfde zijn. Dus in eerste opzicht komt het neer op kiezen voor welke je het er het leukst uit vindt zien. Maar er zitten meer verschillen tussen de twee.

Afronden is lastig

Zo vonden we dat Volkswagen wel weet hoe afronden werkt en Cupra niet. De Cupra Raval Essential heeft, net als de ID.Polo Trend, een elektromotor met een vermogen van 85 kW. In de sportieve Spanjaard vertaalt zich dat alleen naar 115 pk, terwijl de degelijke Duitser 116 pk krijgt. Technisch gezien hebben beide 115,8 pk.

Maar goed, we gaan zeker niet op alle slakken zout leggen, want dan zijn we nog wel even bezig. Het grootste verschil tussen de twee zit hem in het feit dat de Cupra er als extra sportieve VZ Rebel komt met 166 kW/226 pk, en dat een evenzo krachtige ID.Polo ontbreekt. Verder dan de Life of Style varianten met 155 kW/211 pk, gaat het niet. Of tenminste, nog niet, want de GTI komt in 2027.

De een komt verder dan de ander

Ook komt de ID.Polo in all gevallen verder dan de Raval. De instapper met 37 kWh LFP-accu van de Duitsers moet het doen met maximaal 329 WLTP-kilometers, terwijl de Spaanse evenknie het na ruwweg 300 km voor gezien houdt. Voor beiden geldt overigens wel dat het gaat om ‘voorlopige cijfers’. Bij de duurdere varianten met een 52 kWh NMC-accu ligt het verschil dichter bij elkaar. De Raval stopt bij 444 km, terwijl de ID.Polo nog 8 kilometer verder komt. Het zal het verschil tot het wel of niet halen van de laadpaal maar zijn…

En ook bij het snelladen zien we soortgelijke minimale verschillen. De ID.Polo trekt 90 kW, terwijl de Raval 88 aantikt in het geval van de LFP-accu. Ligt er een NMC-variant tussen de wielen, dan halen beide modellen ineens dezelfde snelheid van 105 kW en kost het een gelijkwaardige 24 minuten om van 10 naar 80 procent te laden.

Groter, maar lichter

Door naar de afmetingen, want daar vinden we dat de Raval toch marginaal kleiner is dan de ID.Polo. 7 millimeter korter (4.053 vs 4.046 mm), 32 millimeter smaller (1.816 vs. 1.784 mm) en 16 millimeter lager (1.530 vs. 1.518 mm). De wielbasis van de Spanjaard is precies even groot als die van de Duitser. Beide meten 2.600 mm. Dat minimale verschil in formaat is niet terug te merken in de opbergruimte, die is voor beide auto’s exact hetzelfde: 441 liter.

Toch zou je zeggen dat de ID.Polo, door zijn ietwat grotere omvang, zwaarder moet zijn. Toch heeft hij blijkbaar ergens gewicht verloren, want hij weegt toch echt 34 kg minder dan de Raval (1.576 vs 1.610 kg). Dat maakt gelukkig niets uit voor de MRB, want beide vierwielers vallen nog steeds in dezelfde klasse.

Wel of geen sportstoelen?

Dan kunnen we nog wat verschilletjes bespeuren in de standaard uitrusting van de instapmodellen. Voor de duizend euro die je voor de Cupra extra moet neertellen krijg je bijvoorbeeld Adaptive Cruise Control met snelheidsbegrenzer en sportstoelen, waarvoor je bij de Polo waarschijnlijk extra opties voor moet aanvinken. Maar tegelijk heeft de Raval dan ook verzonken deurgrepen. Je weet wel, die dingen die niet altijd werken en in China inmiddels verboden zijn, terwijl de VW heerlijk, ouderwets degelijke grepen heeft die, eerlijk is eerlijk, ook nog wel eens stuk gaan.

Bij de overige modellen is het wat lastig vergelijken, want de prijzen van de ID.Polo buiten die van het instapmodel, zijn nog niet beschikbaar.

Dan rest ons alleen nog de vraag: welke kies jij?