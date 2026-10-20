Fight: Volkswagen ID.Tiguan vs Tesla Model Y, Renault Scenic E-Tech en Xpeng L03

Als je tegenwoordig in de markt bent voor een volledig elektrische SUV en zo’n 40.000 euro te besteden hebt, dan heb je een weelde aan keuze. In die categorie doet ook Volkswagen weer een poging om de verkoopladder te veroveren met de ID.Tiguan. Maar hoe verhoudt deze degelijke Duitser tegenover het geweld uit China, de VS en Frankrijk?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de ID.Tiguan staat er direct vanaf de start al niet heel sterk voor. Voor de net geen 41.000 euro heb je namelijk de ‘pure’ die het met het kleinste accupakket (61 kWh bruto, 58 kWh netto) en slechts één elektromotor op de achteras moet doen. Dat maakt hem niet alleen de zwakste van het stel, maar ook de auto met de kleinste actieradius. En dat terwijl hij niet de goedkoopste is. Dat is de Renault met 38.990 euro, de L03 volgt met 39.990 euro en de Model Y heb je voor exact dezelfde prijs als de ID.Tiguan.

400 volt LFP's voor iedereen

Voordat we naar de cijfers van de andere modellen kijken, is het goed om te weten dat alle auto’s in deze vergelijking een 400 Volt LFP-accu hebben. De ID.Tiguan heeft de kleinste met netto 58 kWh, gevolgd door de Model Y met 60 kWh. De L03 Long Range heeft de grootste met 69,5 kWh. De Scenic schuift daar net achteraan met 67 kWh.

Het is dus niet heel gek dat de ID.Tiguan de kleinste actieradius heeft. Toch liggen deze niet heel ver uit elkaar. De Volkswagen stopt na maximaal 456 WLTP-kilometers, de Renault (met bijna 10 kWh meer) stopt drie kilometer later (op 459 km), de Xpeng L03 haalt 520 km en de Tesla Model Y komt nog eens vijf kilometer verder en moet dus na 525 km aan de lader.

Dat betekent dat de ID.Tiguan eigenlijk een van de efficiëntere EV’s in de line-up is. De Fransoos en de Chinees kunnen er op dit gebied niet aan tippen, maar de gekke Amerikaan blijft wederom bewijzen dat hij op dit gebied bijna onverslaanbaar is.

Het gaat allemaal niet heel snel

Toch komt het hebben van een kleinere accu toch vaak met een belangrijk nadeel: een tegenvallende laadsnelheid. Alle vier halen 11 kWh AC (de Scenic optioneel ook 22 kW), maar de DC-snelheden liggen enorm uit elkaar. De L03 haalt namelijk 236 kW, terwijl de duurdere ID.Tiguan nog niet eens de helft haalt. De Duitser bungelt met afstand onderaan de lijst met een pijnlijke 105 kW. De Renault komt op de derde plek met 165 kW en de Model Y haalt 175 kW.

Opmerkelijk is dan wel weer dat de opgegeven laadtijd van 10 naar 80 procent exact hetzelfde is bij de Volkswagen en de Renault. Beide moeten 27 minuten aan de snellader hangen om dit te bereiken. De Tesla heeft er 24 minuten voor nodig en de Xpeng ramt de grootste accu van allen binnen 20 minuten vol.

Dan moeten we ook nog even naar de aandrijving kijken. Daarbij doen de Fransen het niet iets anders dan de rest. De Scenic heeft als enige de elektromotor op de vooras liggen, terwijl de rest allemaal achterwielaandrijving heeft. Maar ook hier bungelt de VW onderaan de ranglijsten met slechts 190 pk en een nogal on-Duitse topsnelheid van 160 km/u. De Renault doet het iets beter met 218 pk en 170 km/u. Ook de Xpeng schurkt daar dicht tegenaan met 245 pk en 180 km/u. De Tesla laat zich niet kennen met 309 pk op de achterwielen en een top van meer dan 200 km/u (201 km/u om precies te zijn).

Klein in het groot zijn

Mocht je dan denken dat de ID.Tiguan op z’n minst op formaat zijn mannetje kan staan, dan heb je slechts gedeeltelijk gelijk. Hij wint alleen van de Scenic, al ligt het allemaal erg dicht op elkaar. De VW meet 4618 mm lang en 1855 mm breed. De Renault 4470x1864mm. Iets groter is de L03 met 4650x1920 mm en de Amerikaan is zoals je verwacht de grootste met 4794x1982mm. Allen zijn ongeveer 1600mm hoog.

Zien we die omvnangverschillen (in accu’s en formaat) ook terug in gewichten? Niet helemaal, want de grootste is niet de zwaarste. Met die twijfelachtige eer gaat de auto met het kleinste accupakket aan de haal. De ID.Tiguan weegt namelijk 2073 kg. De Xpeng heeft het grootste accupakket, maar weegt toch ‘slechts’ 2015 kilogram. De enorme Model Y legt 1981 kg in de schaal en de kleinste auto in het aanbod, de Scenic, weegt toch nog 1916 kilogram.

En dan mag de Duitser nog zo groot zijn, ook qua laadvolume staat hij er op papier niet echt lekker voor. Als we naar de maximale capaciteit kijken, geeft alleen Xpeng geen cijfers. Als we die dan weglaten valt op dat er in de Scenic 105 liter meer past dan in de grotere ID.Tiguan: 1670 liter versus 1565 liter. Maar de Model Y zet alle andere sowieso te kakken met een machtige 2118 liter aan opbergruimte.

Verliezer op papier, winnaar in de praktijk

Er is overigens wel een categorie waarin de ID.Tiguan er met de winst vandoor gaat. Een die best belangrijk is voor veel mensen die met een caravan op pad willen. De VW mag namelijk 1800 kg trekken. De Model Y mag ondanks z’n hogere vermogen maar 1700 kilo achter zich aan leuren. De Xpeng is beperkt tot 1500 kg en de Franse Scenic verzet liever helemaal geen zwaar trekwerk, want die komt niet verder dan 1100 kilogram.

Als je dus zo naar alle cijfertjes hierboven kijkt, dan kun je enkel de conclusie trekken dat de naam ‘Volkswagen’ nog heel wat moet betekenen om mensen over de streep te trekken om voor de ID.Tiguan te kiezen. Gelukkig kiest niemand op basis van bovenstaande cijfers en tellen dingen als gevoel, maar ook restwaarde heel hard mee. En op dat laatste lijkt Volkswagen toch echt de beste kaarten in handen te hebben. Het zou dus niet heel vreemd zijn als de ID.Tiguan ook wint op leaseprijs, en dat telt in Nederland toch het zwaarst.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover