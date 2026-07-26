Fight: Xpeng L03 vs Tesla Model Y

Vorige week ontplofte heel automotive internet. Er was een nieuwe Tesla-killer opgestaan in de vorm van Xpeng. Het Chinese merk presenteerde de L03 die niet alleen qua prijs precies in het vaarwater van de populairste EV ooit ging zitten, maar ook nog eens veel meer luxe biedt. Maar hoe zit het technisch dan? Kan de Chinees de ingebedde Amerikaan ontdoen van zijn koppositie? We laten het ze uitvechten.

Om de strijd een beetje eerlijk te houden, kijken we deze keer vooral naar de twee modellen die qua prijs het dichtst bij elkaar liggen. Dat zijn namelijk geheel toevallig ook de twee die zich aan elkaar kunnen meten qua actieradius. Als we hoger in prijs gaan, dan wordt niet alleen het prijsverschil veel groter, maar ook wordt het gat tussen de afstanden die met de auto’s gereden kan worden veel groter.

200 euro per kilometer

Waar komen we dan op uit? De uitdager verschijnt met L03 RWD Long Range en de verdediger komt als Model Y RWD uit z’n hoek. Het verschil in actieradius bedraagt slechts 5 kilometer in het voordeel van de Tesla, die volgens de WLTP 525 km op een volle lading moet kunnen doen. De L03 houdt het na 520 km voor gezien. Die 5 kilometer zijn wel duur betaald, want de Tesla is afgerond 41.000 euro, terwijl de Xpeng 40.000 euro kost. 200 euro per kilometer dus…

Gelukkig zijn er nog meer en grotere verschillen voor die prijs te ontdekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van laadsnelheid. De Xpeng lacht de Tesla daarin keihard uit met 236 kW tegenover 175 kW. In de praktijk vertaalt dit zich in een tijdswinst van vier minuten bij het laden van 10 naar 80 procent. Je zou wellicht een groter verschil verwachten, maar dit is te verklaren doordat de Tesla een aanzienlijk kleinere LFP-accu van 64 kWh bruto (60 kWh netto) bij zicht draagt. De Xpeng heeft 71,2 kWh (69,5 kWh netto) aan boord.

Overal snelheidsverschillen

Het grappige is dat de laadtijden aan de 11 kW-lader (beiden hebben geen 22 kW-opties) dan weer andersom zijn. De Tesla is een uur eerder klaar dan de Xpeng. De Model Y is ook wat sneller onderweg. Dankzij de 299 pk sterke motor op de achteras kan deze Muskmobiel 210 km/u aantikken. De Chinese zoemer piekt op 180 km/u, maar heeft dan ook ’slechts’ de beschikking over 245 paardenkrachten op de achteras.

Nu denk jij natuurlijk ook dat de Tesla door zijn kleinere accupakket en hogere vermogen, eerder vanuit stilstand op de 100 km/u zit. Maar dan heb je het fout. Hoewel de Xpeng 34 kilogram zwaarder is (2015 kg tegenover 1981 kg), flikt hij dit trucje binnen 6,6 seconden, terwijl de Model Y er 7,2 seconden voor nodig heeft.

Zet ze naast elkaar

Als je alles tot dusver naast elkaar legt, dan zijn de verschillen zo klein dat je er in de praktijk waarschijnlijk nauwelijks iets van zult merken. Maar misschien brengen de afmetingen daar nog verschil in. Het De populairste EV ooit meet namelijk bijna 15 cm langer dan zijn Chinese concurrent. 4.794 mm tegenover 4.650 mm. Ook is hij 62 mm breder (1.982 mm versus 1,920 mm) en 21 mm hoger (1.621 mm versus 1.600 mm). De wielbasis is 40 mm langer (2.850 mm - 2.890 mm), waardoor de Tesla 1,6 meter meer nodig heeft om zichzelf rond te draaien.

Dat vertaalt zich dit keer ook daadwerkelijk in meer ruimte in het interieur. Achter de achterklep van de Tesla kan je namelijk 835 liter aan rommel kwijt, en kan je in het vooronder nog eens 117 liter proppen. In de L03 kom je niet verder dan 367 liter achter de klep en 89 liter onder de (motor)kap.

Mocht je overigens een caravan willen trekken die 1501 kg weegt, dan heb je pech bij de Xpeng. Die mag tot 1.500 kg trekken. Met de Tesla mag het wel, want die sleept met gemak 1.600 kg achter zich aan.

37 opbergvakken

Waar het echt grote verschil tussen de twee ligt, is de uitrusting. Bij Xpeng krijg je alles en bij Tesla niets. De Model Y RWD is de meest uitgeklede versie van allemaal en dat is overal aan te merken. De Xpeng L03 heeft maar een uitrustingsniveau en dat betekent dat bijvoorbeeld een instrumentarium, massagestoelen en 37 opbergvakken in het interieur krijgt. En dan gaat de meerprijs van 1.000 euro voor de Tesla wellicht toch een beetje zwaarder tellen dan nodig.

Maar goed, wij kiezen geen partij. Dat mag jij doen. Je hebt 41.000 euro op de bank en je moet een van deze twee EV’s kopen. Welke kies je?

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