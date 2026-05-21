Blijf weg van deze wegen in het Pinksterweekend, ik herhaal, blijf weg van deze wegen

Er staat weer een serieus lang weekend voor de deur. Dat betekent waarschijnlijk dat half Nederland besluit tegelijkertijd de auto te pakken. Oftewel: files. Daar heb jij geen zin in.

De grootste ellende wordt verwacht op vrijdagmiddag 22 mei. Dat is waarschijnlijk het moment waarop de meeste mensen vertrekken. Aangezien maandag een vrije dag is, werkt nog een groot deel ook op vrijdag. Eerst de kinderen ophalen van school, snel de koffers in de auto en gaan. Recht de spits in.

Die combinatie van vakantieverkeer, dagjesmensen en forenzen zorgt voor een perfecte storm op het asfalt. De tip is dan ook simpel, maar effectief: ga of eerder, of juist later. Het klinkt als een captain obvious verhaal, maar het komt er wel een beetje op neer.

Vertrek je pas na de avondspits, dan kun je op sommige trajecten bijna doorrijden terwijl je in de middag muurvast had gestaan. Het verschil kan zomaar een uur schelen. Toch weer een uur van je kostbare leven.

Deze wegen kun je beter mijden

Dan de pijnpunten, want die zijn er genoeg dit weekend. Vooral waar werkzaamheden en vakantiedrukte samenkomen is het straks bingo. De site Wegenvignetten heeft in kaart gebracht waar de pijn gaat zitten.

A16 bij Rotterdam

Op de A16 tussen het Terbregseplein en Ridderkerk wordt gewerkt richting Dordrecht en Breda. Het verkeer moet daar over de parallelbaan en heeft effectief nog maar één rijstrook. Reken dus op serieuze vertraging.

A28 in Drenthe

Hier wordt het nog vervelender: de A28 is richting het zuiden volledig afgesloten tussen Fluitenberg en knooppunt Hoogeveen. Dat raakt precies het verkeer naar vakantieparken en campings in het noorden. Omrijden dus. Dat gaat iedereen tegelijk doen.

Klassieke vakantieroutes

Verder zijn er de gebruikelijke routes die voor drukte zorgen:

A2 (Utrecht – Den Bosch – Eindhoven)

A27 richting Breda en België

A1, A12 en A50 richting Veluwe, Arnhem en Duitsland

Ook de A30 is deels dicht richting de A1 tussen Ede-Noord en Barneveld, wat lokaal voor extra drukte zorgt.

De terugweg

Denk je dat je er bent als je eenmaal op bestemming bent? Vergeet het maar. Tweede Pinksterdag wordt namelijk ook gezellig druk. Vanaf het middaguur begint iedereen weer tegelijk naar huis te rijden. Heuurlijk!

Vooral vanaf de kust, Zeeland, de Veluwe en Noord-Brabant kan het dan flink vastlopen. Slimmer is om of vroeg in de ochtend te vertrekken, of pas later op de avond. Succes, sterkte, beterschap. Wat je ook gaat doen dit weekend. Je weet nu wat je kunt verwachten en welke wegen je beter kunt vermijden.





