Flexflitser Egmond op bijzondere wijze gevandaliseerd

Kijk, ook wij maken geen sprongetje van geluk als we een witte brief met paarse rand door de bus krijgen. Maar goed, dat is het risico van geflitst worden. Je weet immers waar ze staan. Met flexflitsers die tijdelijk op bepaalde plekken staan, moet dat laatste ietwat verminderd worden. Kwaadwillenden kunnen natuurlijk nog steeds achterhalen waar ze staan en op vrij bijzondere wijze met hun functionaliteit klooien.

Hetgeen tot uiting kwam in Egmond aan den Hoef. In de Noord-Hollandse plaats staat sinds pak 'm beet twee weken een flexflitser aan de Egmonderstraatweg. De gemeente Bergen had hem daar neergezet omdat deze weg die doorloopt naar Egmond aan Zee een hotspot was voor hardrijders. Het betreft een flexflitser die beide kanten op flitst. Deze flitser is gisteren vernield.

Flexflitser opgeblazen

En op direct wel een hele heftige manier: de flitser in kwestie is opgeblazen met een explosief. Tsja, zo kan je ook je onvrede uiten. In de nacht van dinsdag op woensdag is het ergens gebeurd, want de politie kwam er 's ochtends achter. Er is door een inwoner een harde knal gehoord rond één uur 's nachts, maar die is nog niet definitief in verband gebracht met de vernieling.

Flink beschadigd

Hoe groot de explosie was wordt niet helemaal duidelijk, wel dat de flexflitser zwaar beschadigd is en is gedemonteerd. Nou, daar gaat je lagere snelheid in Egmond. Het was de bedoeling dat de flitser eind juli weer een nieuw plekje zou gaan vinden, maar het kan nu ook zijn dat de gemeente besluit om er even niks meer te zetten. Er is nog geen dader in beeld en de politie laat (nog) niks los over eventuele verdachten. Mocht er wel iemand in de kraag gevat worden, staat daar een flinke straf tegenover. In eerdere zaken wordt het schadebedrag aan de flitser doorberekend in de boete, dit kan oplopen tot 14.000 euro. (via RTV80)