Flitsende Volkswagen-sedan is niet de Passat die je gewend bent

Met de opkomst van China als grote speler in de auto-industrie, wordt ook duidelijk hoe de verhoudingen zijn met Europese automerken. Dan bedoelen we in dit geval hoe Europese automerken daar samenspelen met een lokale fabrikant om de Chinese markt compleet op eigen houtje te regelen. Volkswagen heeft meerdere partners, waaronder tegenwoordig XPeng. Twee SUV's van de samenwerking met die fabrikant werden al onthuld, nu is er een sedan aan de beurt. Wie een cleane, Passat-achtige EV verwachtte, komt van een koude kermis thuis.

De sedan luistert naar de naam Volkswagen ID. Unyx 09. Zoals gezegd kenden we de SUV-broer ID. Unyx 08 al en ook de ID. Era 9X zagen we al. De Unyx 09 is de eerste sedan en lijkt qua vormgeving erg op de SUV. En ja, Volkswagen liet deze auto al als bijna klaar concept zien op de autoshow van Beijing. Toen was er nog niet veel info en ook afbeeldingen waren schaars, dus we krijgen nu dankzij vastleggingen voor het MIIT wat extra info.

Volkswagen ID. Unyx 09

Allereerst, het ontwerp dus. De Unyx-serie krijgt een spits front met een soort dwarsdoorsnede van een steelpan als dagrijverlichting. Daaronder zitten de koplampunits, die met een stuk zwart plastic 'doorlopen' in de zijkant. Voor zover het mogelijk is, best een uniek voorkomen. Alleen het lijkt niet bepaald op de soort Volkswagens die we hier kennen.

Achterop de Volkswagen ID. Unyx 09 zien we achterlichten in dezelfde vorm als de dagrijverlichting, met het Volkswagen-logo (dat licht geeft) er tussen. De welving van de kofferbak geeft ons een Lucid-gevoel. Het is een bijzonder ontwerp, al maakt de auto wel heel duidelijk dat er een Chinees designteam achter zit. In Europa hoef je dit niet te proberen, zeg maar. Of wel, kijken of je de Passat van een waardige opvolger kan voorzien.

Specs

Dankzij het patent van het MIIT weten we ook een paar specs van de Volkswagen ID. Unyx 09. Er komt een RWD-versie met 313 pk en een AWD-versie met 503 pk. Het accupakket wordt gedeeld met de ID. Unyx 08 en is dus een lithium-ijzerfosfaataccu van CATL. De groottes zouden 82 en 95 kWh zijn als je kijkt naar de 08. Een verwacht rijbereik zien we nog nergens.

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