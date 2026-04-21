24-uurs flitsmarathon: zo ging het er in Nederland aan toe

Is jou afgelopen week wat opgevallen op de Europese wegen? Mij ook niet. Toch was het vorige week de veelbesproken flitsmarathon, georganiseerd door Roadpol en uitgevoerd door zo’n beetje alle politie-eenheden in Europa. Dankzij Flitsmeister weten we hoeveel heftiger er gecontroleerd werd tijdens deze flitsweek en de 24-uurs Speed Marathon.

Flitsmeister was ook op de hoogte en heeft gemeten hoeveel meer flitsers er werden gemeld dan op een normale dag. Van 13 tot en met 19 april gingen meer agenten de weg op met laserguns om hardrijders te grazen te nemen. Op 15 april waren dat er nog wat meer. Toen werd er van 06:00 uur tot 06:00 de dag erna extra gecontroleerd op de rijsnelheid van weggebruikers

Hoeveel extra flitsers?

In een normale week zijn er ongeveer 2.470 flitsers actief. Op 13 tot en met 19 april waren dat er 3.112. Daarmee groeide het aantal gemelde flitsers met 26 procent. Op het kaartje hieronder zijn de stippen, de flitsers. De al goedgevulde grote steden in de Randstad kregen duidelijk nog wat controleurs erbij, maar ook op de grote snelwegen is veel meer gecontroleerd.

Extra flitsers tijdens de 24-uurs flitsdag

Zoomen we in op 15 april, dan zien we meer dan helft meer meldingen die bij Flitsmeister binnenkwamen. Doorgaans zijn dat er zo’n 435. Tijdens de 24 uur van de Speed Marathon waren dat er 683. Een stijging van maar liefst 57 procent.

Wat de extra inzet van de politie heeft opgeleverd, is nog even afwachten. We hebben de politie gevraagd om de flitsresultaten, maar wachten nog op een reactie. Ook bij Roadpol zijn de uitkomst nog aan het uitrekenen. Uiteraard zullen we reacties wanneer we die hebben met je delen.

Bijzonder 'slachtoffer' flitsmarathon

Politiekorpsen lijken al wel een klein inzichtje te geven in de resultaten van de flitsmarathon. Zo plaatste de politie in Bergen op Zoom een Instagram-bericht waarin de balans van de week opgemaakt werd: 29 proces-verbalen in totaal, waarvan drie keer zo erg dat het tot invordering van het rijbewijs leidde. Dat wil zeggen: een overschrijding van 50 km/u. De politie benadrukt dat wanneer dat gebeurt, je je ook even mag melden bij het CBR voor een EMG.

Over het CBR gesproken: één van die 50 km/u-of-meer-overschrijders die de politie in Bergen op Zoom in de kraag heeft gevat is een bijzondere. Dat betrof namelijk een rij-instructeur. Nou ja, eigenlijk de leerling van een rij-instructeur, maar dan wordt die laatste als verantwoordelijke aangewezen. Het was dan ook de instructeur die de leerling de opdracht had gegeven om zo hard te rijden. Dan val je al een beetje in de categorie rund, maar het ook nog eens doen tijdens een flitsmarathon? De politie snapt gelukkig dat er bij de leerling niks te halen valt qua invordering -naast het feit dat die simpelweg de instructies volgde- en bovendien is juridisch gezien de rij-instructeur de bestuurder van het voertuig. Dus vooral de instructeur is de sjaak: rijbewijs ingevorderd. Over een EMG wordt niks gezegd, maar de ironie van een rij-instructeur die zich moet melden bij de overkoepelende organisatie voor rijvaardigheid in Nederland ontgaat hemzelf waarschijnlijk ook niet.

Afijn. Je was gewaarschuwd en de politie heeft de mensen die daar maling aan hadden zeker wel gevonden. Wat jij? Vind je de extra inzet mee- of tegenvallen?



