Ford belooft spektakel: 'Nieuwe Fiesta ST is niet voor je oma van 93 jaar’

Fijn nieuws uit de smulhoek van Ford. Nadat het merk verraste met de aankondiging dat de Fiesta in 2028 terugkeert, volgt nu de absolute kers op de taart. Volgens Ford-topman Christian Weingartner kan het niet anders dan dat er een snelle ST- of zelfs RS-versie komt,

Ford wil de nieuwe generatie Europese modellen insteken als race- en rallyauto’s voor de weg. En daar horen ook topversies bij. Snelle modellen zijn volgens de topbazen zelfs essentieel.

"Performance is een must"

Weingartner, het Europese hoofd van de productafdeling bij Ford, windt er geen doekjes om als hem specifiek naar de ST- en RS-labels wordt gevraagd door Auto Express. "We hebben nog geen definitieve beslissingen genomen over de exacte naamgeving, maar het is overduidelijk dat als je spreekt over 'race to road', we echt tot zeer capabele voertuigen willen komen. Om geloofwaardig en authentiek te zijn, móét er een performance-reeks van onze auto's zijn; dat is simpelweg wat we moeten hebben."

Fiesta RS met vierwielaandrijving?

De Fiesta gaat gebouwd worden op RG EV Small-platform van Renault. Daarmee is de Fiesta een broertje van de Renault 5. Een sportieve versie is hier ook al van: de Alpine A290. Nog leuker wordt het bij de achteras. De nieuwe Fiesta krijgt een hypermoderne multi-link achterophanging — een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de torsieas op de oude Fiesta's.

Dit platform is bovendien technisch in staat om een tweede elektromotor op de achteras te huisvesten. Dit opent niet alleen de deur naar bizar goede prestaties, maar introduceert ook vierwielaandrijving. Met het oog op Fords roemruchte rally-historie gonst het in de wandelgangen dan ook al direct van de geruchten: krijgen we na al die jaren eindelijk een bloedsnelle, vierwielaangedreven Fiesta RS? En durven we erover te fantaseren: een Ford op basis van de Renault 5 Turbo 3E ?

Niet alleen de Fiesta

Ford heeft nog drie andere modellen in de Europese pijplijn zitten voor de komende jaren: een nieuwe EV ter grootte van de Puma, en twee hybride-modellen die de huidige Kuga en Focus gaan opvolgen. Al deze modellen moeten gaan meeprofiteren van Fords high-performance erfgoed. De kans bestaat dus dat we in de toekomst ook een nieuwe Puma ST, en op de langere termijn wellicht zelfs een nieuwe generatie Focus ST en RS mogen verwelkomen, zij het een Focus-crossover .

Volgens Ford-baas Dave Baumbick hoeft je oma van 93 straks echt niet in een hardcore rallykanon te stappen, maar moet die sportieve engineering wel voelbaar zijn in de basismodellen: "Als je met klanten praat, kunnen ze het vaak niet uitleggen, maar ze zeggen: 'dit voelt gewoon goed, dit rijdt goed'. Dat is de ziel die we willen ontgrendelen." De grote vraag: moeten we uitkijken naar een elektrische Fiesta ST of is dit het einde van de stoere snelle Fords?

Foto: Ford Fiesta ST-line gespot door comitisphotography